Pallone d'Oro: Lamine Yamal è il giovane talento del 2026

© x | Lamine Yamal, giovane talento maschile del 2026 (terza volta consecutiva)
© x | Lamine Yamal, giovane talento maschile del 2026 (terza volta consecutiva)
© x | Lamine Yamal, giovane talento maschile del 2026 (terza volta consecutiva)
© x | Lamine Yamal, giovane talento maschile del 2026 (terza volta consecutiva)
Il fuoriclasse del Barcellona premiato per la terza volta consecutiva come miglior giovane: "Per me avrebbe dovuto vincerlo Cubarsì" ha detto dal palco rendendo merito ad uno degli altri candidati