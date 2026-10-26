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© x | Lamine Yamal, giovane talento maschile del 2026 (terza volta consecutiva)
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L'EVENTO

Pallone d'Oro: Lamine Yamal è il giovane talento del 2026

Il fuoriclasse del Barcellona premiato per la terza volta consecutiva come miglior giovane: "Per me avrebbe dovuto vincerlo Cubarsì" ha detto dal palco rendendo merito ad uno degli altri candidati

26 Ott 2026 - 23:39
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