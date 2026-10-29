Cristiano Ronaldo risponde alle critiche dopo la vittoria del "BOAT": "Il calcio è dei tifosi"

Già il fatto che si assegni il BOAT (che gioca sul concetto di GOAT, cioè il migliore di tutti i tempi, ma in questo caso sul Pallone d'Oro) sarebbe discutibile. A maggior ragione se, tra tutti i vincitori della storia, si decide che vinca Cristiano Ronaldo. Poi si può discutere sui metodi della scelta (votazione a pagamento da parte degli utenti). Insomma ce n'è abbastanza per sollevare problemi e polemiche. Dopo l'ufficialità della vittoria, Ronaldo ha pubblicato un post sui suoi social con la foto con il Pallone d'Oro del 2008 e una descrizione che ha fatto discutere: "Il calcio appartiene ai tifosi! Grazie a tutti i tifosi del mondo, il miglior Pallone d’Oro di Tutti i Tempi è anche vostro".
Cristiano Ronaldo vince il B.O.A.T: i fan lo votano come miglior Pallone d'Oro di sempre, battuto Messi
In gara c’erano le singole edizioni vinte dai giocatori che hanno conquistato il trofeo almeno due volte, e il distacco sulle altre leggende è netto. Ronaldo e Messi occupano le prime dodici posizioni, e solo al tredicesimo posto compare Ronaldo il Fenomeno con il Pallone d’Oro 2002. Più indietro ancora Cruyff, Platini, Van Basten, Beckenbauer e Di Stefano.