Como, Fabregas: "Kean non era 'rotto', situazione cambiata in Nazionale..."

31 Ott 2026 - 16:10
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Al Sinigaglia arriva il Venezia, l'ultima in classifica che affronta il Como in una partita che Cesc Fabregas ritiene comunque molto impegnativa. "I pochi punti che hanno raccolto sinora non rispecchiano quanto hanno fatto in campo, giocare con loro è stato difficile anche per le grandi. Dovremo soffrire per vincere, e stare attenti soprattutto ai loro contropiedi", dice il tecnico alla vigilia. Ancora tante assenze nel Como, tra cui quella di Moise Kean, sottoposto in settimana a Barcellona a un trattamento alla tibia per un problema che si trascina da tempo. "Quando è arrivato quest'estate stava bene, purtroppo la situazione è cambiata quando ha giocato in Nazionale. Non lo abbiamo preso "rotto", tornerà a essere un giocatore importante per il Como". Con il Venezia rientrerà Liberali, ancora out Chalobah e Diao, così come Addai e Rodriguez.

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