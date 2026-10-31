SPAGNA

Liga: l’Atletico Madrid si prende la vetta della classifica, nel segno di Grimaldo e Giuliano

I Colchoneros battono 2-0 il Levante in trasferta e salgono al primo posto: Barcellona chiamato a rispondere in serata

31 Ott 2026 - 16:03
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L’11° turno di Liga regala una nuova capolista alla classifica, almeno per qualche ora. Grazie al 2-0 esterno sul campo del Levante, l’Atletico Madrid sale infatti a quota 28 punti in graduatoria e si prende la prima posizione, costringendo il Barcellona a rispondere in serata contro l’Alaves. A portare il Cholo a +1 sui Blaugrana di Flick ci pensano le reti di Grimaldo e Giuliano Simeone, che valgono pure il +4 momentaneo sul Real Madrid di Mourinho, impegnato domenica col Racing Santander.

LEVANTE-ATLETICO MADRID 0-2

L’Atletico Madrid fa visita al Levante all’Estadi Ciutat de Valencia, dove Hjulmand si vede annullare un gol al 16’: l’ex Lecce colpisce su assist di Baena, ma viene pescato in fuorigioco dal Var. A sbloccare il risultato a favore dei Colchoneros ci pensa allora Grimaldo venti minuti più tardi: è infatti il 36’ quando lo spagnolo trafigge l’ex Roma Ryan col suo mancino velenoso. Sempre di sinistro è poi anche il 2-0 firmato da Giuliano Simeone al 62’, quando il figlio del Cholo riceve palla in profondità da Baena, scarta Ryan con una giocata fulminea e appoggia in rete il raddoppio ospite. Nel finale c’è spazio pure per Jonathan David e Lookman, con il triplice fischio che ufficializza il nono successo dell’Atleti in questo avvio di Liga (il settimo consecutivo).

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