Liga: l’Atletico Madrid si prende la vetta della classifica, nel segno di Grimaldo e Giuliano

L’Atletico Madrid fa visita al Levante all’Estadi Ciutat de Valencia, dove Hjulmand si vede annullare un gol al 16’: l’ex Lecce colpisce su assist di Baena, ma viene pescato in fuorigioco dal Var. A sbloccare il risultato a favore dei Colchoneros ci pensa allora Grimaldo venti minuti più tardi: è infatti il 36’ quando lo spagnolo trafigge l’ex Roma Ryan col suo mancino velenoso. Sempre di sinistro è poi anche il 2-0 firmato da Giuliano Simeone al 62’, quando il figlio del Cholo riceve palla in profondità da Baena, scarta Ryan con una giocata fulminea e appoggia in rete il raddoppio ospite. Nel finale c’è spazio pure per Jonathan David e Lookman, con il triplice fischio che ufficializza il nono successo dell’Atleti in questo avvio di Liga (il settimo consecutivo).