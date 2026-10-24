PREMIER LEAGUE

Premier League, il City Cade, l’Arsenal no e lo aggancia: Everton battuto 2-0

Konsa e Gabriel regalano i tre punti ai Gunners, e Arteta raggiunge Maresca in vetta. Citizens sconfitti dall’Aston Villa

24 Ott 2026 - 17:59
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L’Arsenal approfitta subito del favore ricevuto dai Villans, che nella sfida delle 13:30 avevano battuto 2-1 il Manchester City grazie alla doppietta di Nico Jackson. I londinesi vincono contro un Everton mai realmente pericoloso, e lo fanno sfruttando la specialità della casa: i gol dei difensori centrali (Konsa e Gabriel) sugli sviluppi di palla inattiva. Dopo otto giornate, il duello City-Arsenal entra già nel vivo. Vince anche il Fulham a Coventry.

ARSENAL-EVERTON 2-0
La squadra di Arteta ci mette appena 7 minuti a passare in vantaggio. Sull’angolo di Odegaard il pallone, colpito da Gabriel, finisce sulla traversa e ritorna sul terreno di gioco, dove Konsa è il più lesto di tutti a mettere in porta. I Gunners, come di consueto dopo essere passati in vantaggio, gestiscono il possesso del pallone e grazie al solito pressing offensivo non fanno mai passare gli avversari. L’unica chance per l’Everton arriva al 44’ con Barry, ma il suo tiro dal centro dell’area è fermato da Raya.
Nella ripresa il copione è molto simile, fino al 55’, quando Gabriel fa un brutto movimento col ginocchio e rimane a terra. In un primo momento il difensore appare molto dolorante, ma si riprende e resta in campo, fino a trovare la rete del 2-0 al 68’. Anche in questo caso l’azione parte da un calcio d’angolo: sulla respinta della difesa i Gunners si riorganizzano e la palla arriva a White, che con un bel cross trova la testa del centrale brasiliano. La reazione dell’Everton è timida, e le conclusioni di Dewsbury-Hall prima, e Kacney poi, riescono a impensierire la difesa avversaria. Finisce così 2-0: dopo 8 giornate Arsenal e Manchester City sono già in fuga a pari punti. Nell’altro match delle 16:00 vince anche il Fulham sul campo del Coventry grazie a un gol di Bobb all’80’.

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY 2-1
L’Aston Villa mette subito le cose in chiaro, e dopo appena 5’ passa in vantaggio. Guehi sbaglia un controllo e regala il pallone a McGinn, che serve Nicolas Jackson: il centravanti senegalese rientra sul destro e batte un Donnarumma non perfetto con una gran botta sul primo palo. I ritmi nella prima frazione sono sin da subito molto alti, e la reazione del City è immediata: prima Cherki va vicino al gol da ottima posizione, poi Ndiaye colpisce il palo con un mancino rasoterra dal limite dell’area. Le due squadre vanno al riposo così sull’1-0 per l’Aston Villa.
Il forcing della squadra di Maresca aumenta ulteriormente a inizio ripresa, e al 51’ Haaland trova il gol del pari. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, Ndiaye riceve palla sull’esterno e mette in mezzo un cross morbido proprio per il norvegese, che svetta e di testa fa 1-1. Trascinati soprattutto da Doku, i Citizens continuano a spingere, rischiando però tanto in contropiede, ed è proprio così che al 60’ l’Aston Villa torna avanti. Mbaye – appena entrato - mette in mezzo per Jackson, che calcia forte centralmente, beffando un Donnarumma evidentemente colpevole. Nei minuti finali il Manchester City non riesce a trovare la via del gol, e cade per la prima volta in questo campionato. Terzo successo consecutivo per Emery e i suoi contro i Citizens.

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