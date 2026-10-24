Premier League, il City Cade, l’Arsenal no e lo aggancia: Everton battuto 2-0

ARSENAL-EVERTON 2-0

La squadra di Arteta ci mette appena 7 minuti a passare in vantaggio. Sull’angolo di Odegaard il pallone, colpito da Gabriel, finisce sulla traversa e ritorna sul terreno di gioco, dove Konsa è il più lesto di tutti a mettere in porta. I Gunners, come di consueto dopo essere passati in vantaggio, gestiscono il possesso del pallone e grazie al solito pressing offensivo non fanno mai passare gli avversari. L’unica chance per l’Everton arriva al 44’ con Barry, ma il suo tiro dal centro dell’area è fermato da Raya.

Nella ripresa il copione è molto simile, fino al 55’, quando Gabriel fa un brutto movimento col ginocchio e rimane a terra. In un primo momento il difensore appare molto dolorante, ma si riprende e resta in campo, fino a trovare la rete del 2-0 al 68’. Anche in questo caso l’azione parte da un calcio d’angolo: sulla respinta della difesa i Gunners si riorganizzano e la palla arriva a White, che con un bel cross trova la testa del centrale brasiliano. La reazione dell’Everton è timida, e le conclusioni di Dewsbury-Hall prima, e Kacney poi, riescono a impensierire la difesa avversaria. Finisce così 2-0: dopo 8 giornate Arsenal e Manchester City sono già in fuga a pari punti. Nell’altro match delle 16:00 vince anche il Fulham sul campo del Coventry grazie a un gol di Bobb all’80’.