INGHILTERRA

Il Manchester United conferma per ora Carrick, ma i tifosi contestano i giocatori

L'allenatore resta alla guida del club in vista della partita con il Chelsea

28 Ott 2026 - 12:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Michael Carrick resta alla guida del Manchester United, almeno per il momento. Dopo ore di incertezza e indiscrezioni su un possibile esonero, il club ha deciso di confermare il tecnico in vista della trasferta di sabato contro il Chelsea. La sconfitta per 4-1 contro il Como in Europa e la successiva disfatta casalinga con il Bournemouth avevano alimentato le critiche, mettendo in discussione l'allenatore, i giocatori e la società. All'Old Trafford, domenica, il contrasto è stato evidente: applausi per Carrick, rimasto a lungo a firmare autografi e posare per fotografie con i tifosi all'uscita dello stadio, mentre la squadra veniva subissata di fischi.

A pesare sulla decisione di non intervenire immediatamente sarebbe anche la volontà di evitare una scelta affrettata dopo una serie di prestazioni deludenti. La rosa, considerata competitiva per la qualificazione alla Champions League, è chiamata ora ad assumersi le proprie responsabilità. "Vogliamo tutti rimediare", ha riferito un giocatore alla BBC, descrivendo il clima nello spogliatoio. Dopo il Chelsea, lo United affronterà la Roma in Champions League e l'Aston Villa in campionato, prima della pausa per le nazionali: una finestra che potrebbe offrire alla dirigenza il momento per una nuova valutazione. Tra i possibili candidati per un eventuale cambio i favoriti appaiono l'ex Newcastle Eddie Howe e l'ex ct della Germania Julian Nagelsmann.

manchester united
carrick

Premier League

Crisi infinita Utd: solo pari con il Leeds. L'Arsenal e il Brighton non mollano il City

Il Manchester United conferma per ora Carrick, ma i tifosi contestano i giocatori

24

Arsenal, che flop! Battuto ai rigori da una squadra di quarta divisione

Carrick

Sprofondo United: tris Bournemouth e Carrick è appeso a un filo. Ok Liverpool e Newcastle

Jackson condanna il City alla prima sconfitta, l'Arsenal lo aggancia in vetta. Il Tottenham batte il Chelsea e rilancia De Zerbi

Oltre alle sanzioni senza precedenti il City può essere forzato a cambiare la proprietà del club

Cristiano Ronaldo e ten Hag

Ten Hag si sfoga: "Lo United ha venduto McTominay contro la mia volontà e CR7 ci ha traditi"

Redazione Sportmediaset
De Zerbi

De Zerbi, finalmente la prima vittoria: Coventry ko, il Tottenham lascia l'ultimo posto

Crisi infinita Utd: solo pari con il Leeds. L'Arsenal e il Brighton non mollano il City

I più visti di Calcio Estero

Lamine Yamal, giovane talento maschile del 2026 (terza volta consecutiva)

Pallone d'Oro: Lamine Yamal è il giovane talento del 2026

Follia nel derby di Istanbul, decide Osimhen poi scoppia il Far West: interviene la Polizia VIDEO

Barcellona-Real Madrid 1-2: gli highlights

Barcellona-Real Madrid 1-2: gli highlights

La Cina boicotta Mbappé! Kylian perde due sponsor e non è finita qui

Alta tensione in Galatasaray-Fenerbahce: il derby finisce in rissa

Minuto 9, Mourinho è già in piedi: "Protesta e fischi per…"

Minuto 9, Mourinho è già in piedi: "Protesta e fischi per…"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Nuovo San Siro
12:41
Inter e Milan pronte a svelare il nuovo San Siro: come sarà, quando sarà pronto e quanto costerà
 Stankovic
12:39
Venezia-Inter è anche Aleksandar contro Filip Stankovic: l'ex Bruges sulle orme di papà, il portiere vuole fermare la squadra che lo svezzò
12:17
Il Manchester United conferma per ora Carrick, ma i tifosi contestano i giocatori
Incidente Toledo
12:15
I giocatori di Atletico e Real rivali ma uniti contro il ministro dopo l'incidente ferroviario mortale
12:15
Fifa: l'Asia sostiene Infantino, si dimette il n.2 del calcio giapponese