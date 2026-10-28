Il Manchester United conferma per ora Carrick, ma i tifosi contestano i giocatori

Michael Carrick resta alla guida del Manchester United, almeno per il momento. Dopo ore di incertezza e indiscrezioni su un possibile esonero, il club ha deciso di confermare il tecnico in vista della trasferta di sabato contro il Chelsea. La sconfitta per 4-1 contro il Como in Europa e la successiva disfatta casalinga con il Bournemouth avevano alimentato le critiche, mettendo in discussione l'allenatore, i giocatori e la società. All'Old Trafford, domenica, il contrasto è stato evidente: applausi per Carrick, rimasto a lungo a firmare autografi e posare per fotografie con i tifosi all'uscita dello stadio, mentre la squadra veniva subissata di fischi.