Juve, c'è un concorrente in meno per Conte: il Manchester United, se cambia, punta su Howe

L'ex manager del Newcastle è considerato uno degli allenatori che hanno contribuito a dare una forma nuova al calcio britannico. Sono in tanti e sono stati influenzati dai tanti tecnici che sono arrivati in Premier negli ultimi decenni. Dopo l'ultima stagione si è deciso di cambiarlo con Jaissle, tedesco con forti connotazioni di calcio "RedBull", fatto di intensità estrema e verticalizzazioni letali. Howe ha lasciato il Newcastle a luglio, nonostante un contratto a lunga scadenza. Secondo il Telegraph, il club si sarebbe tutelato nell'eventualità che l'ex tecnico si fosse accasato poco dopo presso una concorrente. Si parla di un indennizzo fino a sei milioni di sterline. Quindi, nel caso, lo United dovrebbe sborsare quei soldi più quelli destinati al nuovo allenatore.