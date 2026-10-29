Juve, c'è un concorrente in meno per Conte: il Manchester United, se cambia, punta su Howe

Il Manchester United ha deciso, per l'ennesima volta, di dare fiducia a Michael Carrick, ovviamente a tempo. Quanto tempo? Vedendo la situazione dei Red Devils, poco. Perlomeno se dovessero continuare gli ultimi risultati. Antonio Conte sembrava l'uomo giusto per risollevare l'imbarazzante stagione dello United ma il fatto che, nelle ultime ore, i dirigenti si siano mossi per bloccare Eddie Howe, dimostra, qualora ci fosse bisogno di un'ulteriore prova, che la Juve è la priorità dell'allenatore leccese.
L'ex manager del Newcastle è considerato uno degli allenatori che hanno contribuito a dare una forma nuova al calcio britannico. Sono in tanti e sono stati influenzati dai tanti tecnici che sono arrivati in Premier negli ultimi decenni. Dopo l'ultima stagione si è deciso di cambiarlo con Jaissle, tedesco con forti connotazioni di calcio "RedBull", fatto di intensità estrema e verticalizzazioni letali. Howe ha lasciato il Newcastle a luglio, nonostante un contratto a lunga scadenza. Secondo il Telegraph, il club si sarebbe tutelato nell'eventualità che l'ex tecnico si fosse accasato poco dopo presso una concorrente. Si parla di un indennizzo fino a sei milioni di sterline. Quindi, nel caso, lo United dovrebbe sborsare quei soldi più quelli destinati al nuovo allenatore.
L'unica cosa da capire è quanta voglia abbia Howe di tornare in panchina. Sempre secondo il quotidiano, il tecnico inglese sarebbe disposto a valutare un'eventuale offerta dei Red Devils. L’alternativa, in ogni caso, c'è già e risponde al nome di Julian Nagelsmann, libero dopo la fine dell'esperienza alla guida della Germania al Mondiale. Nomi, comunque, che non comprendono Antonio Conte, ormai destinato ad attendere la chiamata della Juventus.