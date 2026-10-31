Ciclismo, Pogacar: "Felice di essere vivo dopo la caduta. All'inizio ero quasi depresso"

"Due settimane dopo la caduta ho fatto una nuova Tac e ho scoperto che c'erano altre due vertebre fratturate" nella parte alta della schiena, subito sotto l'ultima vertebra cervicale che si sapeva fosse rotta. Ma oltre alle fratture, Pogacar ha sofferto all'inizio della convalescenza, trascorsa a Monte Carlo, dove risiede, con problemi di vertigini e problemi di nausea e coordinazione, a causa dell'orecchio interno finito fuori asse: "Non riuscivo nemmeno a farmi una doccia. Avevo le vertigini non appena mi alzavo o abbassavo la testa. Ero totalmente esausto, è stato davvero durissimo. Inoltre non stavo bene mentalmente. Ero davvero giù, quasi depresso e passavo giornate intere senza voler fare nulla". Tornato in sella, ammette anche di provare una certa apprensione durante le discese. "Se dovessi cadere di nuovo, la situazione potrebbe diventare davvero problematica", afferma, pur assicurando di non avvertire "più alcun fastidio" fisico. "Ho la sensazione di aver ritrovato un buon ritmo, sia nell'allenamento che nel percorso di recupero".