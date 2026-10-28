coppa di lega inglese Arsenal, che flop! Battuto ai rigori da una squadra di quarta divisione

L'Arsenal è stato sconfitto a sorpresa ai rigori dal Fleetwood Town, squadra di quarta divisione negli ottavi di finale della Coppa di Lega inglese. Il Fleetwood ha vinto 5-3 ai rigori, dopo che Bruno Guimaraes ha visto parare il suo rigore. La partita si era conclusa 1-1 nei tempi regolamentari. Un flop, quello dei Gunners, che ha avuto un visto eco. I campioni in carica della Premier, che avevano pareggiato lo svantaggio iniziale grazie a Gyokeres, hanno perso nel finale Dowman a causa di un'espulsione.