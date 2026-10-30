La stampa saudita si scaglia contro Simone Inzaghi, sconfitto in Champions League asiatica: "Mancanza di rispetto"

"Si deve assumere la piena responsabilità di questa sconfitta senza esitazioni" - la stoccata di Falatah - "Ogni allenatore ha il diritto di effettuare dei cambi, ma quello che è successo non è stato un cambio". Per il giornalista si è trattata, invece, di "irresponsabilità, sabotaggio della squadra e mancanza di rispetto nei confronti degli avversari, ed è per questo che si è meritato la sconfitta".