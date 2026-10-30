AL HILAL

La stampa saudita si scaglia contro Simone Inzaghi, sconfitto in Champions League asiatica: "Mancanza di rispetto"

L'Al Hilal di Simone Inzaghi perde 3-1 in Champions League. Secondo un giornalista saudita, la colpa va addossata sul tecnico, reo di aver esasperato il turnover

30 Ott 2026 - 12:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'ultima istantanea visiva che l'Italia ha a mente di Simone Inzaghi è il tecnico sconsolato e sconfortato che scende dal podio allestito per la premiazione del Paris Saint Germain. Al collo, indossa una misera medaglia che sperava fosse di un altro materiale. Tre giorni dopo, l'allenatore piacentino avrebbe salutato l'Inter per abbracciare i petrodollari dell'Al-Hilal. A 16 mesi dal suo arrivo a Riyadh, il bilancio non può essere considerato appagante. Il presente racconta di una squadra reduce da un cogente ko in AFC Champions League (la massima competizione continentale asiatica).

La banda di Inzaghi è uscita con le ossa rotte dal match contro i qatarioti dell'Al-Shamal, terminato 3-1 per i padroni di casa. L'ex Inter ha preferito preservare i mammasantissima, schierando un undici iniziale orfano di Bounou, Koulibaly, Watkins, Neves e Milinkovic-Savic, oltre che degli infortunati Summerville e Martinelli. Sul terreno di gioco spiccava la presenza dal primo minuto di Theo Hernandez, di fronte a una compagine che comunque presentava volti come Riyad Mahrez, l'ex Monza Pablo Marì e Jeison Murillo, vecchia conoscenza nerazzurra.

Leggi anche

Follia dei tifosi arabi: cantano contro il defunto Jota per provocare Neves. Lui risponde: "Diogo vi guarda..."

La stampa saudita non ha perdonato la policy utilizzata dall'allenatore italiano. Il giornalista locale Abdullah Falatah ha espresso il giudizio più severo nei confronti di Inzaghi: "Quello che ho visto con l'Al-Hilal mi fa dire che a volte puoi avere i soldi, ma poi arriva l'allenatore e rovina tutto

 "Si deve assumere la piena responsabilità di questa sconfitta senza esitazioni" - la stoccata di Falatah - "Ogni allenatore ha il diritto di effettuare dei cambi, ma quello che è successo non è stato un cambio". Per il giornalista si è trattata, invece, di "irresponsabilità, sabotaggio della squadra e mancanza di rispetto nei confronti degli avversari, ed è per questo che si è meritato la sconfitta".

Dal canto suo. Inzaghi ha rivendicato il rendimento dei suoi: "Questo è il mio terzo ko da quando sono qui". La parola sconfitta è stata quasi sconosciuta all'Al-Hilal dall'inizio della passata stagione. Eppure, questo non è bastato per conquistare il titolo nazionale, in un campionato concluso da "invincibile". Il magro bottino recita un solo trofeo, la Coppa del Re dei Campioni. 

Leggi anche

"Inzaghi out": i tifosi dell’Al Hilal vogliono l’esonero dopo il primo ko in 47 partite

E l'hashtag "Inzaghi out" spopola dalla prima caduta maturata a inizio settembre scorso contro il Neom. Il tecnico emiliano, avvezzo a circostanze simili, va avanti per la sua strada. Ma forse è inciso nel suo destino di avere a che fare con una critica pretenziosa, che sia tra i confini italiani o in Medio Oriente. 

simone inzaghi
al hilal

Ultimi video

01:30
HL 1.30" TG FROSINONE - LECCE 29/10 SRV

Frosinone-Lecce 5-1: gli highlights

01:26
DICH AMORIM "NO INVIDIOSO DI CHIVU" PRE-DERBY 30/10 DICH

Amorim prima del derby: "Stimo Chivu ma non gli invidio nulla"

01:07
Radice: "Chivu, chiesto sforzo importante a un attaccante"

Radice: "Chivu, chiesto sforzo importante a un attaccante"

01:01
Raimondi: "Pazza idea Amorim contro l'Inter"

Raimondi: "Pazza idea Amorim contro l'Inter"

02:22
Juve, l'urlo dei tifosi

Juve, l'urlo dei tifosi

01:57
Le tante facce di Allegri...

Le tante facce di Allegri...

02:18
Spalletti, un anno nero

Spalletti, un anno nero

02:39
Inter e Milan, ecco lo stadio del futuro

Inter e Milan, ecco lo stadio del futuro

02:02
Pio, ecco il derby

Pio, ecco il derby

01:54
Milan, parla Cardinale: "Io sto con Amorim"

Milan, parla Cardinale: "Io sto con Amorim"

01:48
Ecco il derby: Milano si divide a metà

Ecco il derby: Milano si divide a metà

01:01
lazio

Lazio, Halloween in escape room: che spavento per Zaccagni & co.

02:26
MCH IMMAGINI RENDER NUOVO SAN SIRO 29/10 MCH EDL OK

Come sarà il nuovo San Siro: le immagini

00:30
MCH PORTICI CAOS 29/10 MCH

Tifoso Portici in coma, fioccano arresti e daspo

02:03
HL 2' TG FIORENTINA - ATALANTA 29/10 SRV

Fiorentina-Atalanta 2-2: gli highlights

01:30
HL 1.30" TG FROSINONE - LECCE 29/10 SRV

Frosinone-Lecce 5-1: gli highlights

I più visti di Calcio Estero

La Cina boicotta Mbappé! Kylian perde due sponsor e non è finita qui

Follia nel derby di Istanbul, decide Osimhen poi scoppia il Far West: interviene la Polizia VIDEO

Lamine Yamal, giovane talento maschile del 2026 (terza volta consecutiva)

Pallone d'Oro: Lamine Yamal è il giovane talento del 2026

Cristiano Ronaldo - AlmeríaA fine febbraio CR7 ha acquisito il 25% dell’Almería, club spagnolo che gioca in Segunda Division, diventandone così uno degli investitori

Cristiano Ronaldo risponde alle critiche dopo la vittoria del "BOAT": "Il calcio è dei tifosi"

Barcellona-Real Madrid 1-2: gli highlights

Barcellona-Real Madrid 1-2: gli highlights

Alta tensione in Galatasaray-Fenerbahce: il derby finisce in rissa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:02
Genoa, De Rossi: "Bene con la Juventus ma non siamo ancora sazi"
14:00
Lazio pronta alla sfida Cagliari, Marusic e Rovella verso il rientro
13:54
Milan, le condizioni di Tomori: c'è lesione
13:49
Genoa-Milan, Curva Sud in protesta: diserta la trasferta e va all'Acquario di Genova
13:33
Figc: Malagò ha quorum, dalla Serie A undici firme per candidatura presidenza