Clamoroso a Mexico City: Haas appieda Ocon, al suo posto corre Hirakawa
È ormai rottura totale tra il focoso pilota francese e il team americanodi Stefano Gatti
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A poche ore dalle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, il Team Haas ha deciso di sostituire per la tappa centroamericana del Mondiale il titolare Esteban Ocon con iI pilota di riserva Ryo Hirakawa che nella giornata d'apertura del weekend aveva guidato (ottenendo il quindicesimo tempo) la VF-26 spinta dalla power unit Ferrari nel primo turno di prove libere, già in quella occasione al posto del pilota francese che ha già perso il suo posto nel team USA a favore del rookie di scuola Ferrari Rafael Camara a fianco di Oliver Bearman, a sua volta vicinissimo alla conferma. Mistero circa le ragioni dell'appiedamento, per ora limitato a questo weekend, ma è facile pensare ad un provvedimento disciplinare destinato a sfociare in una separazione definitiva. A livello ufficiale il team guidato da Ayao Komatsu non ha fornito ulteriori spiegazioni.
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Oltre al rapporto ormai da tempo deteriorato e prossimo al suo amaro epilogo, si può ipotizzare la "ribellione" del pilota che - in un messaggio radio durante il secondo turno di prove libere, andato in onda in tv - ha pubblicamente smentito il proprio ingegnere di pista Laura Mueller circa la scelta della mescola di gomme con la quale svolgere la simulazione di passo gara nel finale del turno, lamentandosi platealmente ("Non potete farmi questo"). Non si tratta oltretutto della prima intemperanza di questo tipo da parte di Ocon nel suo rapporto con Haas. Non bisogna dimenticare, tornando al recente passato, che Ocon era stato appiedato dalla Alpine prima dell'ultimo Gran Premio del Mondiale del 2024 (Abu Dhabi), quasi al capolinea di una stagione contraddistinta dalla difficile convivenza nel team bleu con il connazionale Pierre Gasly. A prenderne il posto in quella occasione ad Abu Dhabi era stato l'australiano Jack Doohan.
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Per il trentaduenne Hirakawa si tratta della prima occasione di debuttare nel Mondiale. Originario della città di Kure (Hiroshima) e specialista delle gare endurance (è pilota uffficiale Toyota), Ryo è stato bicampione WEC e vincitore della 24 Ore di Le Mans del 2022 (insieme a Sebastien Buemi e Brendon Hartley) su Toyota GR010 Hybrid.
Questo il testo integrale del comunicato ufficiale Haas:
Il pilota di riserva del TGR Haas F1 Team, Ryo Hirakawa, sostituirà Esteban Ocon per il resto del Gran Premio di Città del Messico del fine settimana, sabato 31 ottobre-domenica 1. novembre. Hirakawa (32), due volte vincitore del FIA WEC World Endurance Championship (2022 e 2023) e vincitore della 24 Ore di Le Mans del 2022 con Toyota GAZOO Racing , ha partecipato alla FP1 all'Autodromo Hermanos Rodriguez venerdì 30 ottobre - la sua terza FP1 quest'anno sulla VF-26, concludendo quindicesimo. Il pilota giapponese farà squadra con il compagno di squadra Oliver Bearman durante le prove e le qualifiche.Non saranno fatte ulteriori dichiarazioni al momento.
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