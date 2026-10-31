Clamoroso a Mexico City: Haas appieda Ocon, al suo posto corre Hirakawa

Il pilota di riserva del TGR Haas F1 Team, Ryo Hirakawa, sostituirà Esteban Ocon per il resto del Gran Premio di Città del Messico del fine settimana, sabato 31 ottobre-domenica 1. novembre. Hirakawa (32), due volte vincitore del FIA WEC World Endurance Championship (2022 e 2023) e vincitore della 24 Ore di Le Mans del 2022 con Toyota GAZOO Racing , ha partecipato alla FP1 all'Autodromo Hermanos Rodriguez venerdì 30 ottobre - la sua terza FP1 quest'anno sulla VF-26, concludendo quindicesimo. Il pilota giapponese farà squadra con il compagno di squadra Oliver Bearman durante le prove e le qualifiche.Non saranno fatte ulteriori dichiarazioni al momento.