Palestra out con Chelsea e nazionale, la verità sul suo infortunio e la posizione di Xabi Alonso

In realtà non è così: l'ex obiettivo dell'Inter è semplicemente ai box per un leggero infortunio muscolare e non è ancora pronto per tornare in causa. Xabi Alonso ha parlato di un affaticamento nella zona del quadricipite, sottolineando come l'italiano fosse "nella fase finale del recupero". Per questo, Palestra ha saltato le prime sette gare della stagione: 5 di Premier League e 2 di Efl Cup.