Palestra out con Chelsea e nazionale, la verità sul suo infortunio e la posizione di Xabi Alonso
L'esterno passato ai Blues in estate resta ai box per un problema al quadricipite, Mancini ha preferito risparmiarlo per la Nations League. Possibile rientro in campo dopo la sosta
Mai in campo col Chelsea in gare ufficiali ed escluso dai convocati dell'Italia di Roberto Mancini. Che succede a Marco Palestra? Per chi non segue le vicende della Premier League, la situazione dell'esterno classe 2005, passato dall'Atalanta ai Blues nell'estate scorsa per un totale di 60 milioni di euro, potrebbe sembrare un mistero.
In realtà non è così: l'ex obiettivo dell'Inter è semplicemente ai box per un leggero infortunio muscolare e non è ancora pronto per tornare in causa. Xabi Alonso ha parlato di un affaticamento nella zona del quadricipite, sottolineando come l'italiano fosse "nella fase finale del recupero". Per questo, Palestra ha saltato le prime sette gare della stagione: 5 di Premier League e 2 di Efl Cup.
L'esterno di Buccinasco è rimasto in tribuna anche nella sconfitta per 3-0 in casa del Brentford che ha chiuso la prima parte dell'annata del Chelsea, appena prima che fosse confermata la sua assenza dalla lista del Ct Mancini per le sfide di Nations League. Una scelta quasi obbligata, per permettere al calciatore di poter lavorare con relativa tranquillità durante questa lunga sosta, con l'obiettivo di rientrare in campo a partire dal 10 ottobre con la sfida a Stamford Bridge contro il Bournemouth.
Palestra aveva comunque già convinto Xabi Alonso nelle amichevoli estive, in cui era stato schierato praticamente sempre titolare. Buona prova nel 3-0 rifilato al Milan, ma aveva impressionato soprattutto nel primo tempo della sconfitta contro la Juventus. Quasi un segno del destino: l'obiettivo dell'Inter che si mette in mostra contro le storiche rivali dei nerazzurri, ma indossando un'altra maglia. In attesa di vestirla in gare ufficiali e poter tornare a disposizione anche per la nazionale.