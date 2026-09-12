Premier League: l’Hull City ferma anche il Chelsea, il Fulham fa lo stesso col Liverpool

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L’Aston Villa di Emery cade 2-1 contro il Nottingham Forest di Glasner: Delap (46’) timbra il primo gol per gli ospiti a inizio ripresa, mentre Alysson (74’) pareggia per i padroni di casa, prima della rete decisiva di Igor Jesus (88’) per i Garibaldi Reds. Bene anche l’Ipswich Town, che ha la meglio 3-2 del Crystal Palace: a segnare per i Tractor Boys di O’Neil sono Emersonn (23’), Davis (45’) e Flemming (90’), mentre alle Eagles non bastano le reti di Khalaili (14’) – giocatore arrivato a Londra dopo l’approdo saltato all’Inter – e Strand Larsen (75’). Da segnalare anche l’espulsione (rosso diretto) di Disasi al 34’ per le Aquile di Sage. Il Bournemouth pareggia invece 2-2 contro il Brentford: Schade (34’ e 56’) firma una doppietta per le Bees, mentre Kluivert (38’) e Tavernier (52’) vanno in gol per le Cherries.