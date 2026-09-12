Premier League: l’Hull City ferma anche il Chelsea, il Fulham fa lo stesso col Liverpool

Il sabato della 4ª giornata di Premier League può essere riassunto con una sola parola: pareggio. Il Chelsea di Xabi Alonso impatta infatti 2-2 a Stamford Bridge contro il neopromosso Hull City, che si conferma la squadra rivelazione di questo avvio di campionato, mentre il Liverpool di Iraola esce con un deludente 0-0 da Anfield, contro il Fulham. Chi festeggia una vittoria è il Nottingham Forest, 2-1 contro l’Aston Villa, mentre l’Ipswich Town ribalta 3-2 il Crystal Palace. È 2-2 in Bournemouth-Brentford.
CHELSEA-HULL CITY 2-2
Stamford Bridge fa da sfondo a Chelsea-Hull City, sfida che si stappa al 7’, quando a portare avanti i padroni di casa è Morgan Rogers: l’ex Aston Villa impreziosisce il suo ottimo avvio di campionato con un altro gol di mancino, confermando di essere già uno dei trascinatori nei Blues di Xabi Alonso. Le Tigers però non ci stanno e tra il 28’ e il 34’ ribaltano il risultato: Belloumi sigla una splendida doppietta, per la gioia di Jakirovic, premiato nelle scorse ore come Allenatore del Mese di agosto in Premier League. Il Chelsea soffre la verticalità dei rivali, ma al 65’ trova il colpo per rimettersi nel match: Joao Pedro trafigge Tzolakis con un sinistro potente sotto l’incrocio dei pali. Nel finale, l’Hull si gioca anche le carte Vaz e Norton-Cuffy, rispettivamente ex Roma ed ex Genoa, ma al triplice fischio regge il 2-2, permettendo agli arancioneri di restare imbattuti.
LIVERPOOL-FULHAM 0-0
Il Liverpool di Iraola accoglie il Fulham di Arbeloa ad Anfield, impianto in cui il tecnico dei Cottagers fa ritorno dopo averci giocato per un paio di stagioni proprio con i Reds di Rafa Benitez, a cavallo tra il 2007 e il 2009. Il primo tempo si chiude a reti bianche, dopo le occasioni non concretizzate né da Isak né da Garcia né da Munoz per le due squadre. Alisson si oppone invece a King nella ripresa, con Isak che fallisce di testa la chance per regalare tre punti al Liverpool a tempo quasi scaduto. Il match tra Reds e Whites si chiude così 0-0.
LE ALTRE PARTITE
L’Aston Villa di Emery cade 2-1 contro il Nottingham Forest di Glasner: Delap (46’) timbra il primo gol per gli ospiti a inizio ripresa, mentre Alysson (74’) pareggia per i padroni di casa, prima della rete decisiva di Igor Jesus (88’) per i Garibaldi Reds. Bene anche l’Ipswich Town, che ha la meglio 3-2 del Crystal Palace: a segnare per i Tractor Boys di O’Neil sono Emersonn (23’), Davis (45’) e Flemming (90’), mentre alle Eagles non bastano le reti di Khalaili (14’) – giocatore arrivato a Londra dopo l’approdo saltato all’Inter – e Strand Larsen (75’). Da segnalare anche l’espulsione (rosso diretto) di Disasi al 34’ per le Aquile di Sage. Il Bournemouth pareggia invece 2-2 contro il Brentford: Schade (34’ e 56’) firma una doppietta per le Bees, mentre Kluivert (38’) e Tavernier (52’) vanno in gol per le Cherries.