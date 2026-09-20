La seconda vita di Trotta: a Malta con Amelia sognando la Conference

Trotta potrebbe sembrare fuori categoria per il campionato maltese ma la verità è che, a soli 33anni, il calcio che conta si era un po' dimenticato del suo talento. Nell'ultima stagione era finito addirittura in D, al Sora. Ma non sono tanti gli attaccanti che possono vantare il suo curriculum: giovanili nel City, poi la gavetta nelle Serie inferiori inglesi con Fulham, Watford e Brentford prima di tornare in Italia all'Avellino. È proprio in Irpinia, in B, che Marcello si afferma: 8 gol e 5 assist nel 2015/16 gli valgono il salto in A con il Sassuolo che lo preleva nel mercato di gennaio per circa 3 milioni di euro.

Nella massima serie però è con il Crotone che si afferma: nel primo anno mette il suo mattoncino con 3 gol e 5 assist nel miracolo salvezza firmato da Davide Nicola.

Ma è nella stagione successiva che si consacra definitivamente con 7 gol e 4 assist. I calabresi però non riescono a salvarsi dalla retrocessione e Trotta finisce al Frosinone. L'esperienza in Ciociaria non va come sperato e presto il bomber campano torna in B con l'Ascoli di Scamacca. Ed è forse proprio qui lo sliding door della sua carriera: dopo 6 gol e 2 assist in mezza stagione, Trotta decide di sposare il progetto del Falimacao in Portogallo. Nella Liga portoghese però le cose non vanno bene un po' per il Covid un po' per ua stagione tormentata da problemi fisici. Ed è da qui che Trotta esce dal giro dei campionati maggiori e inizia a orbitare tra B, C e D.