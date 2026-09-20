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Tottenham, è crisi. De Zerbi, fischiato, esplode per il gol subito 'dal portiere'

Partenza horror per gli Spurs del tecnico italiano. Contro il Villa subito gol da lancio di Suzuki: era una situazione su cui aveva avvisato i suoi. "Ne abbiamo parlato in molte riunioni..."

20 Set 2026 - 09:56
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Sommersi dai fischi. L'inizio di stagione del Tottenham di Roberto De Zerbi è stato da incubo: soltanto 2 punti nelle prime 5 partite di campionato. E ora ci saranno tre settimane di sosta per le nazionali che saranno di processi. Anche questo weekend infatti gli Spurs sono caduti, questa volta contro l'Aston Villa. Una sconfitta che ha fatto infuriare i tifosi, ma ancora prima RDZ: "Non possiamo perdere la partita in questo modo", attacca l'italiano. 

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Poi De Zerbi entra nel merito dell'analisi: "Sono molto deluso, triste e frustrato per la prestazione", ha dichiarato De Zerbi. "Non possiamo perdere la partita in questo modo, non possiamo subire il secondo gol così, non possiamo perdere l’equilibrio solo perché siamo in svantaggio. Ho parlato con i nostri quattro attaccanti al 51° minuto, ho chiesto loro di usare la testa; per tutto il secondo tempo ho ripetuto a tutti di mantenere la calma. Ma il secondo gol è stato incredibile". 

L’episodio che ha fatto esplodere l'ex Marsiglia è stato il gol di Nico Jackson. L'attaccante senegalese ha segnato su assist diretto di Zion Suzuki, una situazione su cui il tecnico aveva avvisato i suoi: "Sapevamo che in questa stagione l’Aston Villa sta giocando l’86% in più di lanci lunghi rispetto alla scorsa stagione e ne abbiamo parlato in molte riunioni. Ora dobbiamo spiegare un’altra sconfitta come quella contro il Newcastle, in cui abbiamo giocato bene il primo tempo, siamo arrivati al 60° minuto senza problemi e poi abbiamo perso.

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