La Superlig turca sembra la Serie A: i primi 7 cannonieri sono passati da qui

Dusan Vlahovic, a parte la rissa in italiano con Skriniar, ha già messo a segno 5 reti con la maglia del Besiktas che si trova a 12 punti, 1 in meno di Amedspor e Galatasaray, e che sarebbe primo se non avesse perso proprio contro la squadra di Gift Orban. Per lui sesto posto in classifica cannonieri, ma forse il più sorprendente è il giocatore che troviamo al settimo posto con 4 reti, ossia il polacco Adrian Benedyczak, 4 gol e 1 assist con la maglia del Kasimpasa, dopo che in 5 stagioni con la maglia del Parma aveva segnato 35 reti tra Serie A, Serie B e playoff di B. Sette ex "italiani" ai primi sette posti della classifica cannonieri, tre prevedibili, quattro un po' meno. Ma l'asse tra Italia e Turchia, almeno in un senso, sembra funzionare sempre meglio.