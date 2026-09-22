La Superlig turca sembra la Serie A: i primi 7 cannonieri sono passati da qui

La memoria umana è labile in generale, quella dei tifosi di calcio ancora più breve. Fuori da Verona in pochi ricorderanno l'attaccante Gift Orban, che nella passata stagione ha avuto un discreto impatto sui destini della squadra gialloblù (7 gol nonostante la stagione in generale disastrosa e concliusa con la retrocessione in Serie B). Ecco, ora Orban è capocannoniere del campionato turco. Gioca nell'Amedspor di Diyarbakir, un club neopromosso (e che ha la particolarità di essere in realtà curdo) che si trova sorprendentemente in testa alla classifica della Superlig turca con 13 punti, alla pari con il Galatasaray. Nell'ultima giornata di campionato ha segnato un gol favoloso contro il Besiktas di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic, partita vinta dall'Amed per 3-2. Ora il tabellino di Orban dice: 6 partite, 7 gol e 2 assist. Davvero niente male per un ragazzo che l'estate scorsa non è stato riscattato dal Verona (era dell'Hoffenheim) proprio a causa dell'avvenuta retrocessione.