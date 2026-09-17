Il Manchester United rischia di perdere il suo diamante: il 15enne JJ Gabriel chiede la rescissione

Il nome sembra quello di un rapper: JJ Gabriel, al secolo Joseph Junior Andreou Gabriel. In realtà, è uno dei talenti più luccicanti nel panorama calcistico internazionale. Nato il 6 ottobre 2010 a Enfield (Londra), il ragazzo si è già fatto conoscere nei campionati giovanili con la maglia del Manchester United, club che lo ha ingaggiato a 11 anni. Il suo biglietto da visita recita 23 reti in altrettante gare disputate con l'Under 18, numeri che gli sono valsi il premio Jimmy Murphy come miglior talento dei Red Devils, il più giovane ad ottenerlo.