Okoye e il presunto flirt con Belen: "Non parlo della mia vita privata"

Le notti milanesi accendono una nuova notizia di gossip: Belen Rodriguez è stata immortalata in compagnia di Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, durante i festeggiamenti per il suo 42° compleanno. I brevi filmati e le foto scattate dai clienti al ristorante hanno mostrato una spiccata complicità tra la conduttrice sudamericana e il calciatore tedesco naturalizzato nigeriano, che però ospite della Miano Fashion Week ha glissato: "Belen? Non parlo della mia vita privata, perché non incide sul gioco. Vale anche per la mia presenza alle sfilate: è un mondo che mi piace, ma che non ha niente a che fare con la mia attività di calciatore. Non perdo la concentrazione, per me e per i miei compagni".
"Io il calciatore più bello del mondo? L'ho già sentita questa. Non so, non lo dico io. Se lo dicono gli altri va bene, ma io non lo dico", ha aggiunto poi commentando la sua sempre più grande celebrità sui social: "Anche se giro il mondo e cambiano cose fuori dal campo, è importante per me essere lo stesso ragazzo di sempre".