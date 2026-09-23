Okoye e il presunto flirt con Belen: "Non parlo della mia vita privata"

Le notti milanesi accendono una nuova notizia di gossip: Belen Rodriguez è stata immortalata in compagnia di Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, durante i festeggiamenti per il suo 42° compleanno. I brevi filmati e le foto scattate dai clienti al ristorante hanno mostrato una spiccata complicità tra la conduttrice sudamericana e il calciatore tedesco naturalizzato nigeriano, che però ospite della Miano Fashion Week ha glissato: "Belen? Non parlo della mia vita privata, perché non incide sul gioco. Vale anche per la mia presenza alle sfilate: è un mondo che mi piace, ma che non ha niente a che fare con la mia attività di calciatore. Non perdo la concentrazione, per me e per i miei compagni".