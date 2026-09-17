Incidente in Lamborghini e "dipendenza dal gas esilarante": Sterling si dichiara colpevole, rischia il carcere

In aula, il procuratore Simon Jones ha citato testimonianze agghiaccianti. "Ho avuto la reale sensazione che potesse uccidere qualcuno", ha riferito una donna presente al momento delle sbandate. Un altro automobilista ha confermato di aver visto Sterling tenere il volante con una mano mentre con l'altra reggeva una bombola collegata a un palloncino. La corsa folle del calciatore si è conclusa con lo schianto contro una cancellata metallica e un muro di separazione. Fortunatamente, nell'impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli e non si sono registrati feriti.