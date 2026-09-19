INGHILTERRA

Premier League, il Brighton schianta l’Arsenal. Altra sconfitta per il Tottenham

Terza sconfitta nelle prime cinque per De Zerbi: a Londra passa l’Aston Villa. Cadono anche i Gunners. Bene Everton e Newcastle

19 Set 2026 - 18:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Prima sconfitta in campionato per i campioni in carica, che perdono a Brighton 3-0 (Groß, Kostoulas, Andres) e si fermano dopo 4 successi consecutivi. Altro passo falso per il Tottenham di Roberto De Zerbi, a cui non basta la reazione nel finale e i gol di Gallagher e van Hecke: contro l’Aston Villa di Unai Emery finisce 2-3. Vincono in casa anche Everton e Newcastle, rispettivamente 1-0 e 2-1 contro Ipswich e Hull City.

TOTTENHAM-ASTON VILLA 2-3
Continua a non ingranare l’avventura di Roberto De Zerbi al Tottenham. Gli Spurs cadono in casa contro l’Aston Villa, e lo fanno dopo essere andati sotto di tre reti (45’ Manzambi, 67’ Jackson, 79’ Buendia). A nulla è servita la reazione nel finale dei padroni di casa, che accorciano prima all’86’ con Gallagher e poi al 96’ con van Hecke. Il Tottenham resta fermo a 2 punti, ma trova le prime due reti in campionato, dopo essere rimasto a secco nelle prime quattro giornate.

BRIGHTON-ARSENAL 3-0
Giornata negativa per il nord di Londra, dal momento che anche i campioni in carica dell’Arsenal cadono, e lo fanno in modo netto sul campo di un sempre più sorprendente Brighton. La squadra allenata da Fabian Hurzeler gioca una gran partita contro i Gunners, mantenendo una gran solidità difensiva senza però risparmiarsi in attacco. A decidere sono le reti di Groß al 31’, di Kostoulas al 45’ e di Andrés al 57’. I Seagulls salgono a 10 punti in classifica, momentaneamente in zona Champions; si fermano invece i Gunners, che domani potrebbero vedere allontanarsi il Manchester City.

LE ALTRE PARTITE
Prosegue la striscia di imbattibilità dell’Everton di David Moyes, che conquista la seconda vittoria in campionato (sommata a tre pareggi) in casa contro l’Ipswich: decide il gol di Barry dopo 11’. Gli ospiti sono anche rimasti in dieci uomini a causa del doppi giallo di Issahaku.
Vince anche il Newcastle, e lo fa in casa contro l’Hull City grazie a una partenza lampo: per i Magpies a segno Willock al 3’e Hall al 7’. Nel recupero la squadra di Jaissle sbaglia anche un rigore con Wissa; vani i tentativi degli ospiti, che accorciano le distanze al 67’ con Cho.

premier league
tottenham
arsenal

Ultimi video

01:12
Milan, che formazione sceglierà Amorim per il Lecce?

Milan, che formazione sceglierà Amorim per il Lecce?

01:32
DICH MOURINHO SU DERBY MILANO 19/9 DICH

Mou alla vigilia di Atletico-Real: "Il derby più speciale resta quello di Milano..."

01:25
DICH MOURINHO SU BLOCCO BASSO 19/9 DICH

Mou rievoca la sua Inter: "Anche tre giorni in blocco basso e non ci avrebbero mai segnato"

01:39
DICH SARRI PRE JUVENTUS 19/9 DICH

Sarri: "Non è una partita tra Spalletti e me"

01:21
DICH ALLEGRI SU MOMENTO NAPOLI 19/9 DICH

Allegri: "A Firenze è una delle 4-5 partite più importanti della stagione"

00:17
DICH ALLEGRI SU MAZZOLA 9/9 DICH

Allegri: "Condoglianze alla famiglia Mazzola, il calcio perde un uomo e un grandissimo giocatore.

03:26
DICH AMORIM SU GIORNALISTI E FORMAZIONI PER SITO 19/9 DICH

Amorim show in conferenza stampa: sfida i giornalisti a fare la formazione..

00:35
DICH AMORIM SU FORMAZIONE vs Benfica PER SITO 19/9 DICH

Amorim difende il suo Milan: "Sceglierei la stessa formazione fatta contro il Benfica"

00:26
DICH AMORIM SU SCONFITTA CON IL BENFICA PER SITO 19/9 DICH

Amorim e il Benfica: "Le sconfitte fanno male, ma vogliamo reagire subito

00:29
DICH AMORIM SU MAZZOLA PER SITO 19/9 DICH

Addio a Mazzola: l'omaggio di Amorim in conferenza stampa

01:54
Non solo Roma-Inter

Non solo Roma-Inter

01:04
Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

00:34
Addio a Sandro Mazzola

Addio a Sandro Mazzola

01:35
Mourinho, tra critiche e derby: quale Real contro l'Atletico

Mourinho, tra critiche e derby: quale Real contro l'Atletico

02:12
San Siro compie 100 anni

San Siro compie 100 anni

01:12
Milan, che formazione sceglierà Amorim per il Lecce?

Milan, che formazione sceglierà Amorim per il Lecce?

I più visti di Calcio Estero

"Ho una dipendenza da gas esilarante": dopo l’incidente Sterling rischia il carcere

La tifosa ‘chiama’ Gyokeres e Havertz lo salva in corner: "Dormi sul divano…"

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Impresa City nel derby: Maresca in dieci per 70', Haaland e Gigio stendono lo United

Bolivia, portiere minacciato di morte per truccare una partita di Serie A

Sommer, altro errore da incubo: e il Bruges subisce gol

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Cagliari: Fabio Pisacane, 40 anni
18:21
Pisacane: "Maldini? Il gol certifica la sua coscienza pulita. Romano come Strootman"
18:12
Bundesliga: pari tra Eintracht e Friburgo, vince il Werder
17:47
Bernardeschi: "Rammarico per i tre punti buttati via, con Tedesco è mancato il compromesso"
17:42
Udinese, Runjaic: "Sconfitta amara, abbiamo commesso ingenuità"
17:39
Zoma festeggia la convocazione in Nazionale con un gol decisivo in Karlsruher-Norimberga