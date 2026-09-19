Premier League, il Brighton schianta l’Arsenal. Altra sconfitta per il Tottenham

Prima sconfitta in campionato per i campioni in carica, che perdono a Brighton 3-0 (Groß, Kostoulas, Andres) e si fermano dopo 4 successi consecutivi. Altro passo falso per il Tottenham di Roberto De Zerbi, a cui non basta la reazione nel finale e i gol di Gallagher e van Hecke: contro l’Aston Villa di Unai Emery finisce 2-3. Vincono in casa anche Everton e Newcastle, rispettivamente 1-0 e 2-1 contro Ipswich e Hull City.