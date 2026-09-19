Premier League, il Brighton schianta l’Arsenal. Altra sconfitta per il Tottenham

Prima sconfitta in campionato per i campioni in carica, che perdono a Brighton 3-0 (Groß, Kostoulas, Andres) e si fermano dopo 4 successi consecutivi. Altro passo falso per il Tottenham di Roberto De Zerbi, a cui non basta la reazione nel finale e i gol di Gallagher e van Hecke: contro l’Aston Villa di Unai Emery finisce 2-3. Vincono in casa anche Everton e Newcastle, rispettivamente 1-0 e 2-1 contro Ipswich e Hull City.
TOTTENHAM-ASTON VILLA 2-3
Continua a non ingranare l’avventura di Roberto De Zerbi al Tottenham. Gli Spurs cadono in casa contro l’Aston Villa, e lo fanno dopo essere andati sotto di tre reti (45’ Manzambi, 67’ Jackson, 79’ Buendia). A nulla è servita la reazione nel finale dei padroni di casa, che accorciano prima all’86’ con Gallagher e poi al 96’ con van Hecke. Il Tottenham resta fermo a 2 punti, ma trova le prime due reti in campionato, dopo essere rimasto a secco nelle prime quattro giornate.
BRIGHTON-ARSENAL 3-0
Giornata negativa per il nord di Londra, dal momento che anche i campioni in carica dell’Arsenal cadono, e lo fanno in modo netto sul campo di un sempre più sorprendente Brighton. La squadra allenata da Fabian Hurzeler gioca una gran partita contro i Gunners, mantenendo una gran solidità difensiva senza però risparmiarsi in attacco. A decidere sono le reti di Groß al 31’, di Kostoulas al 45’ e di Andrés al 57’. I Seagulls salgono a 10 punti in classifica, momentaneamente in zona Champions; si fermano invece i Gunners, che domani potrebbero vedere allontanarsi il Manchester City.
LE ALTRE PARTITE
Prosegue la striscia di imbattibilità dell’Everton di David Moyes, che conquista la seconda vittoria in campionato (sommata a tre pareggi) in casa contro l’Ipswich: decide il gol di Barry dopo 11’. Gli ospiti sono anche rimasti in dieci uomini a causa del doppi giallo di Issahaku.
Vince anche il Newcastle, e lo fa in casa contro l’Hull City grazie a una partenza lampo: per i Magpies a segno Willock al 3’e Hall al 7’. Nel recupero la squadra di Jaissle sbaglia anche un rigore con Wissa; vani i tentativi degli ospiti, che accorciano le distanze al 67’ con Cho.