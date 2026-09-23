Incredibile Udinese: accordo per Alaba. E il club spoilera il suo arrivo sui social

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Dal Real Madrid all'Udinese. Ha dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dal club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Lo riporta Fabrizio Romano.
Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. La conferma del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo, con un post social che diventa letteralmente uno spoiler.
Nella foto pubblicata dagli account della società, si vede la famosa "Silla de Alaba", ovvero la sedia bianca sventolata al cielo del Bernabeu dall'austriaco durante le esultanze delle notti di Champions con il Real Madrid.