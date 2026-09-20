Premier League: il City di Maresca sale a +3 sull’Arsenal, sorride il Liverpool

MANCHESTER CITY-SUNDERLAND 5-3

L’Etihad fa da sfondo a Manchester City-Sunderland, match che si stappa già al 9’, quando Enzo Fernandez beffa Roefs direttamente su calcio di punizione: l’argentino vede che il portiere avversario è fuori posizione e lo batte sul primo palo, trovando così la sua prima rete con gli Sky Blues nonostante un tiro da posizione parecchio defilata. La reazione dei Black Cats è però immediata: l’ex Roma Le Fée inventa e Brobbey finalizza, superando Donnarumma con un esterno destro che vale l’1-1 all’12’. La squadra di Maresca però non ci sta e alla mezz’ora torna avanti: Cherki danza sul pallone in area di rigore e incrocia in rete il 2-1. Anche in questo caso la replica ospite non si fa tuttavia attendere: assist di Meunier e doppietta di Brobbey al 33’. Passano dieci minuti e Semenyo riporta in vantaggio i Citizens per la terza volta, con l’ex Bournemouth a timbrare pure il poker al 57’. Per l’ennesima volta, uno scatenato Brobbey guida però la reazione del Sunderland, accorciando le distanze al 59’, col la rete che gli vale la tripletta personale. A risigillare la gara ci pensa allora l’immancabile Haaland all’83’, con il suo 169° gol con la maglia del City, che sale a quota 15 punti: è vetta solitaria in classifica e +3 sull’Arsenal.