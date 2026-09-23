Serie A, i pronostici del Supercomputer: Inter favorita, Juve in Champions, Milan e Napoli fuori

Più che il Como terzo (67 punti previsti, 10% di chance scudetto, 52% per i primi quattro posti), attenzione all'ultimo piazzamento per la coppa più prestigiosa. La Juventus sarebbe quarta, sempre con 67 punti possibili e solo l'8,91% di possibilità scudetto. Però resta davanti al Milan (64 punti previsti, 37% legato alla Champions) e alla Lazio, data sesta con addirittura il 33% di chance di finire nelle prime quattro posizioni. Ciò che è più incredibile, forse frutto anche dell'inizio a rilento, riguarda il Napoli: Opta lo considera settimo in griglia, con meno del 3% di speranze scudetto e il 28,90% relative al ritorno nella coppa dalle grandi orecchie. Andando ancora più indietro, completano le prime dieci posizioni Atalanta, Cagliari e Sassuolo.