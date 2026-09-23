Serie A, i pronostici del Supercomputer: Inter favorita, Juve in Champions, Milan e Napoli fuori
Le prediction di Opta: Roma e Como dietro i nerazzurri, bianconeri quarti. Lazio davanti ad Allegri, Venezia già dato per spacciato (73% di possibilità di retrocessione)
In attesa di riabbracciare la Serie A appena assaggiata, proviamo a immaginare il campionato che sarà grazie al Supercomputer. Ovvero al Predictor Opta, un modello che calcola le percentuali che una squadra termini la stagione in una certa posizione di classifica basandosi sulle quota dei bookmakers e sugli Opta Power Rankings, parametri che tengono conto delle prestazioni storiche e recenti.
Come raccontato dal Corriere dello Sport, la tabella dell'algoritmo ha le idee abbastanza chiare: Inter super favorita per lo scudetto sulla Roma, Como e Juventus pronte a prendersi gli altri due piazzamenti Champions, Milan prima delle escluse per la coppa delle grandi orecchie. Napoli addirittura settimo, dietro anche alla Lazio. In zona retrocessione, Venezia dato quasi per spacciato, poi rischiano più di tutte Genoa e Parma.
Questi i verdetti che riguardano gli Expected Points (Xpts), i punti possibili in base alle occasioni da gol create e concesse. In questo senso, l'Inter prevista oltre quota 78, con quasi il 45% di possibilità di vincere lo scudetto e addirittura l'88% di arrivare tra le prime quattro. Roma seconda con 73 punti secondo Opta e il 73% di chance per la Champions, mentre le speranze tricolore sono appena sotto il 22% e quindi dimezzate rispetto ai nerazzurri campioni in carica.
Più che il Como terzo (67 punti previsti, 10% di chance scudetto, 52% per i primi quattro posti), attenzione all'ultimo piazzamento per la coppa più prestigiosa. La Juventus sarebbe quarta, sempre con 67 punti possibili e solo l'8,91% di possibilità scudetto. Però resta davanti al Milan (64 punti previsti, 37% legato alla Champions) e alla Lazio, data sesta con addirittura il 33% di chance di finire nelle prime quattro posizioni. Ciò che è più incredibile, forse frutto anche dell'inizio a rilento, riguarda il Napoli: Opta lo considera settimo in griglia, con meno del 3% di speranze scudetto e il 28,90% relative al ritorno nella coppa dalle grandi orecchie. Andando ancora più indietro, completano le prime dieci posizioni Atalanta, Cagliari e Sassuolo.
Per quanto riguarda la lotta salvezza, il Venezia che è fermo a 0 punti dopo 5 sconfitte ma ha deciso di confermare Stroppa è a fortissimo rischio retrocessione. L'algoritmo del Supercomputer dà addirittura il 73,52% di possibilità di ritorno immediato in Serie B. Penultimo il Genoa (41%) e terzultimo il Parma (38%), mentre resterebbero in A sia Monza (36,85%) sia Lecce (28,36%).