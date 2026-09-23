A contatto con la natura, il Forest Bathing a Fai della Paganella

Francesca Mottes e Maurizio Giuliani, titolari del Resort, ne sono guide esperte e promotori convinti: lasciarsi condurre e affascinare di primo mattino attraverso quest’area boschiva e i suoi sentieri abitati da faggi ma anche da camosci (qui la biodiversità tra Fauna e flora è altissima e l’energia delle piante - tra cui faggio magico, uno dei più potenti in termini bioenergetici della zona - è portentosa), è una vera e propria esperienza formativa, informativa e soprattutto rigenerante. Perché con il bagno nella foresta si respirano i monoterpeni: componenti degli oli essenziali emessi dalle piante, che contribuiscono a combattere stress e cortisolo.