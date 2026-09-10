Premier, Pochettino va all'attacco: "Il titolo del 2016/17 vinto dal Chelsea di Conte va revocato"

In particolare le violazioni riguardavano accordi per portare Eden Hazard, Willian, David Luiz e Nemanja Matic a Stamford Bridge, tutti fondamentali per il trionfo del Chelsea nel 2016-17 sotto la guida di Antonio Conte. "Avremmo dovuto vincere una Premier League, avremmo dovuto riceverla", ha detto Pochettino. "Se ciò fosse vero, allora meriteremmo sicuramente di diventare campioni quell'anno. Sono stati puniti, lo hanno ammesso? Quindi è così. Il titolo dovrebbe essere assegnato alla squadra seconda. Possiamo dire che hanno segnato gol, hanno vinto partite. Ok. Ma è del tutto giusto dire che non abbiamo gareggiato prima dell'inizio della stagione con le stesse opportunità. Forse con le stesse regole avremmo potuto ingaggiare giocatori che avrebbero reso la squadra migliore o segnato più gol".