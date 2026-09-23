Nuovi campioni e conferme sul ring: Pure Ascension si attesta come il futuro degli sport da combattimento

“Siamo saliti sul ring con un obiettivo specifico: generare opportunità di carriera per gli atleti nello sport che amano”, spiega Edoardo Bogino, ideatore del format, “la formula è stata un successo perché, oltre ad aver offerto agli atleti fino a 3 match in 5 mesi, si è rivelata un vero percorso di crescita per questi ragazzi, umana e professionale, e la continuità che abbiamo dato loro gli ha concesso di lavorare con determinazione per un obiettivo”.