De Zerbi e Tonali, i numeri del Tottenham sono horror: zero vittorie nelle prime quattro e nessun gol segnato

Un mercato faraonico da 300 milioni. Il risultato? Zero vittorie e zero gol segnati nelle prime quattro partite, che si traduce con un attuale piazzamento da zona retrocessione. Il momento del Tottenham, guidato da De Zerbi in panchina e da Tonali in mezzo al campo, è dei peggiori in assoluto, e i due italiani sono finiti al centro delle critiche per questo avvio deprimente degli Spurs.
De Zerbi provoca
Nel post partita di Tottenham-Everton, De Zerbi si è anche lasciato andare a una provocazione ai media inglesi: "Qui mi state criticando, ma in Italia direbbero che sono il numero uno visto che non ho preso gol per due partite consecutive...". E poi ancora: "Quando sono arrivato qui eravamo nella mer... fino al collo". Frasi, forse, figlie di un momento di forte pressione dovuto alle numerose critiche.
Anche Tonali nel mirino
Critiche che non stanno risparmiando neanche Sandro Tonali, su cui gravano anche i 108 milioni spesi dagli Spurs in estate per averlo in rosa: "Non è possibile che il Tottenham abbia Marmoush, Savinho, Solanke e Tonali, ma nessuno di loro sappia tirare in porta", e ancora: "Tonali è pessimo, che spreco di soldi!", alcuni dei commenti che si leggono da parte dei tifosi. La prossima partita in Premier League sarà contro l'Aston Villa, un'altra squadra inizialmente quotata bene, ma che ha iniziato in maniera tragica con un punto nelle prime quattro. Insomma, una sfida che può tirare fuori De Zerbi dal momento nero, ma che rischia allo stesso tempo di farlo affondare definitivamente.