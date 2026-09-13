De Zerbi e Tonali, i numeri del Tottenham sono horror: zero vittorie nelle prime quattro e nessun gol segnato

Critiche che non stanno risparmiando neanche Sandro Tonali, su cui gravano anche i 108 milioni spesi dagli Spurs in estate per averlo in rosa: "Non è possibile che il Tottenham abbia Marmoush, Savinho, Solanke e Tonali, ma nessuno di loro sappia tirare in porta", e ancora: "Tonali è pessimo, che spreco di soldi!", alcuni dei commenti che si leggono da parte dei tifosi. La prossima partita in Premier League sarà contro l'Aston Villa, un'altra squadra inizialmente quotata bene, ma che ha iniziato in maniera tragica con un punto nelle prime quattro. Insomma, una sfida che può tirare fuori De Zerbi dal momento nero, ma che rischia allo stesso tempo di farlo affondare definitivamente.