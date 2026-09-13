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L'Hull City sconvolge la Premier: terzo posto e un figlio d'arte che ha frenato il Chelsea

Da neopromossa ha battuto lo United al debutto, ha raccolto 8 punti in 4 partite e ha pareggiato a Stamford Bridge con la doppietta di Bachir Belloumi

13 Set 2026 - 12:38
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Soltanto un anno fa sembrava destinato a retrocedere in terza divisione e invece è arrivata la promozione in Premier ai playoff di Wembley. La favola dell'Hull City però è destinata a continuare. Uno degli artefici è Sergej Jakirovic, allenatore croato non appartenente certo al gotha dei tecnici europei. La scommessa della dirigenza della società della costa orientale inglese è stata quella di puntare su qualcuno che aveva solo un'esperienza in Turchia, al Kayserispor, dopo una serie di panchine in Croazia, con l'apice raggiunto alla Dinamo Zagabria. E' stato scelto dall'Hull City nell'estate del 2025 e da allora vanta una promozione che ha del miracoloso e un altrettanto esaltante inizio di Premier.

Nel debutto ha addirittura battuto il Manchester United, creando subito scompiglio nel campionato più prestigioso del mondo. Tornati dopo nove anni nella massima serie inglese, i giocatori di Jakirovic hanno compiuto l'impresa della giornata superando i Red Devils 2-0. Grande protagonista, e autore del secondo gol, il difensore centrale Nobel Mendy, senegalese arrivato nell'ultima sessione di mercato e costato 25 milioni di euro. Altro grande artefice del successo con la squadra di Carrick, e dell'ottimo inizio di stagione, è il portiere greco Konstantinos Tzolakis.

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La storia più suggestiva, però, è legata all'algerino Mohamed Bachir Belloumi, l'autore della doppietta decisiva nella partita che ha costretto al pari il Chelsea di Xabi Alonso a casa sua. Quelli che hanno avuto la fortuna, per motivi calcistici, e la sfortuna, per quelli legati all'età, di aver assistito al Mondiale 1982, ricorderanno sicuramente il padre Lakhdar Belloumi, autore, insieme al tacco di Allah Rabah Madjer, della vittoria dell'Algeria sulla Germania Ovest nella fase a gironi di Spagna '82. L'impresa più grande del calcio nordafricano dopo il quarto posto del Marocco nel 2022. Il figlio d'arte Mohamed Bachir è uno dei punti di forza dell'Hull City. Al di là della doppietta al Chelsea, non si può definire un goleador ma un'ala mancina che può giocare su entrambe le fasce, rapido e agile, bravo anche nel dribbling. Due anni fa è stato cercato dal Parma, quando si è reso protagonista di una grande stagione al Farense nel campionato portoghese. 

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