L'Hull City sconvolge la Premier: terzo posto e un figlio d'arte che ha frenato il Chelsea

Soltanto un anno fa sembrava destinato a retrocedere in terza divisione e invece è arrivata la promozione in Premier ai playoff di Wembley. La favola dell'Hull City però è destinata a continuare. Uno degli artefici è Sergej Jakirovic, allenatore croato non appartenente certo al gotha dei tecnici europei. La scommessa della dirigenza della società della costa orientale inglese è stata quella di puntare su qualcuno che aveva solo un'esperienza in Turchia, al Kayserispor, dopo una serie di panchine in Croazia, con l'apice raggiunto alla Dinamo Zagabria. E' stato scelto dall'Hull City nell'estate del 2025 e da allora vanta una promozione che ha del miracoloso e un altrettanto esaltante inizio di Premier.