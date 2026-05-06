Mateta rompe il silenzio: "Milan, mi hai fatto stare male. Il mio ginocchio non doveva essere operato"

A gennaio Jean-Philippe Mateta era stato a un passo dal Milan, ma un problema al ginocchio durante le visite mediche aveva spinto i rossoneri a rinunciare a chiudere il trasferimento dal Crystal Palace.



In un’intervista rilasciata a "L'Équipe", il centravanti francese è tornato anche su quest’episodio: “Sul momento ho sofferto molto psicologicamente, poi però ho riflettuto su come riprendermi. Ho consultato vari specialisti e, quando mi hanno rassicurato che non serviva un’operazione, ho lavorato duramente per tornare in campo. Volevo dimostrare a Oliver Glasner (l'allenatore del Palace) che “JP” era pronto a riprendersi il suo posto e a vincere con la squadra”.



L’Italia nel suo futuro? Se le porte di Milanello gli si sono chiuse in faccia a un passo dalla firma, Mateta potrebbe comunque giocare la prossima stagione in Serie A. In occasione della recente sfida tra Milan e Juventus, sulle tribune di San Siro c’era infatti il suo agente. Una circostanza che ha alimentato i rumors circa il futuro del centravanti francese che, prima di diventare un obiettivo concreto del Milan, era stato sondato anche dal club bianconero. Il suo contratto col Crystal Palace scade il 30 giugno 2027 e la Juventus è alla finestra.



