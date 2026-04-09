Conference League, Crystal Palace-Fiorentina 3-0: viola ko nell’andata dei quarti di finale

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Nella capitale inglese sono le Eagles a volare davanti al proprio pubblico: Mateta, Mitchell e Sarr fanno esultare gli inglesi
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È il Crystal Palace a vincere l’andata del quarto di finale di Conference League contro la Fiorentina. Le Eagles battono i viola 3-0 a Selhurst Park e si prendono così un importante vantaggio in vista della gara di ritorno, in programma tra sette giorni al Franchi. A far felice Glasner sono il rigore trasformato da Mateta (24’), a un passo dal Milan lo scorso gennaio, e le reti siglate da Mitchell (31’) e Sarr (91’), mentre Vanoli si dispera per la traversa di Fabbian (51’).
LA PARTITA
Nel sempre affascinante impianto di Selhurst Park, Crystal Palace e Fiorentina si affrontano per la prima volta in assoluto. Quello che va in scena nel sud di Londra è quindi un appuntamento storico e che vive al 18’ il suo primo highlight, quando Guessand sfiora il palo alla destra di De Gea dopo aver duettato ottimamente con Munoz. Passano pochi minuti e proprio il franco-ivoriano si conquista un calcio di rigore: Dodo colpisce l’avversario in area, dopo che questo aveva già calciato, e viene punito pure con un cartellino giallo (era diffidato e salterà il match di ritorno). Sul dischetto si presenta allora Mateta, attaccante il cui trasferimento al Milan saltò nell’ultima sessione di calciomercato a causa di un infortunio al ginocchio emerso durante le visite mediche. Tornato titolare proprio questa sera, il francese non trema e spiazza De Gea, siglando l’1-0 al 24’ che scatena i cori dei tifosi di casa. Sempre l’argento olimpico a Parigi 2024 è poi murato sulla linea di porta da De Gea al 31’, con l’ex Manchester United che non può però nulla sulla ribattuta di Mitchell, terzino cresciuto proprio nelle giovanili delle Eagles. Il Palace chiude così il primo tempo con un doppio vantaggio, ma rischia subito di vederselo dimezzare al 51’: pescato tutto solo in area da Dodo, Fabbian colpisce in pieno la traversa, fallendo un’ottima chance per sbloccare i gigliati.
Piccoli testa invece i guantoni di Henderson, sotto gli occhi attenti di due ex viola presenti in tribuna come Bove e Kayode, giocatori oggi rispettivamente di Watford e Brentford. Dalla parte di campo opposta, Mateta spreca poi una buona occasione per la doppietta personale, prima del 3-0 con cui Sarr chiude definitivamente il match al 91’ di testa. Nel recupero c’è poi spazio anche per l’esordio da professionista di Giorgio Puzzoli (classe 2006), con la Fiorentina che rischia di incassare pure il poker.
IL TABELLINO
CRYSTAL PALACE-FIORENTINA 3-0
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson 6; Richards 6,5, Lacroix 6, Canvot 6; Munoz 6,5, Wharton 6 (94’ Hughes sv), Kamada 6,5 (94’ Johnson sv), Mitchell 7; Sarr 7, Guessand 6,5 (65’ Pino 6); Mateta 7 (83’ Lerma sv). A disposizione: Matthews, Benitez, Clyne, Sosa, Riad, Devenny, Cardines. Allenatore: Glasner
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6; Dodo 4,5, Pongracic 5,5 (82’ Comuzzo 5), Ranieri 5,5, Gosens 5 (78’ Balbo sv); Fagioli 5,5 (92’ Mandragora sv); Harrison 5,5 (78’ Fazzini sv), Fabbian 5, Ndour 5, Gudmundsson 5 (92’ Puzzoli sv); Piccoli 6. A disposizione: Christensen, Leonardelli, Kospo, Kouadio, Deli, Braschi. Allenatore: Vanoli
Arbitro: Rumsas D. (Ltu)
Marcatori: 24’ rig. Mateta (C), 31’ Mitchell (C)
Ammoniti: Dodo (F), Piccoli (F), Richards (C)