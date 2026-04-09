Conference League, Crystal Palace-Fiorentina 3-0: viola ko nell’andata dei quarti di finale

LA PARTITA



Nel sempre affascinante impianto di Selhurst Park, Crystal Palace e Fiorentina si affrontano per la prima volta in assoluto. Quello che va in scena nel sud di Londra è quindi un appuntamento storico e che vive al 18’ il suo primo highlight, quando Guessand sfiora il palo alla destra di De Gea dopo aver duettato ottimamente con Munoz. Passano pochi minuti e proprio il franco-ivoriano si conquista un calcio di rigore: Dodo colpisce l’avversario in area, dopo che questo aveva già calciato, e viene punito pure con un cartellino giallo (era diffidato e salterà il match di ritorno). Sul dischetto si presenta allora Mateta, attaccante il cui trasferimento al Milan saltò nell’ultima sessione di calciomercato a causa di un infortunio al ginocchio emerso durante le visite mediche. Tornato titolare proprio questa sera, il francese non trema e spiazza De Gea, siglando l’1-0 al 24’ che scatena i cori dei tifosi di casa. Sempre l’argento olimpico a Parigi 2024 è poi murato sulla linea di porta da De Gea al 31’, con l’ex Manchester United che non può però nulla sulla ribattuta di Mitchell, terzino cresciuto proprio nelle giovanili delle Eagles. Il Palace chiude così il primo tempo con un doppio vantaggio, ma rischia subito di vederselo dimezzare al 51’: pescato tutto solo in area da Dodo, Fabbian colpisce in pieno la traversa, fallendo un’ottima chance per sbloccare i gigliati.