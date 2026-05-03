Premier League: il Tottenham lascia la zona retrocessione, lo United torna in Champions
Colpo in chiave salvezza per gli Spurs: Aston Villa piegato 2-1. I Red Devils di Carrick battono 3-2 il Liverpool
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La 35ª giornata di Premier League vede il Tottenham lasciare la zona retrocessione. La squadra di Roberto De Zerbi batte infatti 2-1 l’Aston Villa e supera così in classifica il West Ham, caduto ieri 3-0 in casa del Brentford. Gli Spurs salgono quindi al quartultimo posto in classifica, a + 1 sugli Irons nella lotta per non cadere in Championship. A centrare la qualificazione alla prossima Champions League è invece il Manchester United, vincente 3-2 contro il Liverpool.
ASTON VILLA-TOTTENHAM 1-2
Il Tottenham si presenta al Villa Park con la possibilità di uscire dalla zona retrocessione, superando quel West Ham che ieri è crollato 3-0 contro il Brentford. La squadra di Roberto De Zerbi approccia benissimo la gara e passa avanti al 12’: Gallagher libera un gran destro da fuori area, sorprendendo Emiliano Martinez. Gli Spurs colpiscono poi un palo con Palhinha, prima del raddoppio incornato da Richarlison al 25’: il brasiliano produce uno stacco areo poderoso e consente così ai londinesi di chiudere il primo tempo con due reti di vantaggio. Nella seconda frazione, Buendia riesce invece solamente ad accorciare le distanze al 97’, ma non a cambiare l’esito della gara. Vincendo 2-1, il Tottenham si tira infatti fuori dalla zona retrocessione: i londinesi si portano a 37 punti, scavalcando in classifica il West Ham, ora terzultimo a -1 proprio dagli Spurs. Per l’Aston Villa si tratta invece della seconda sconfitta di fila in Premier League: la formazione di Emery rimane a 58 punti, in quinta posizione.
MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 3-2
Old Trafford fa da sfondo a una delle sfide più sentite del football d’oltremanica, Liverpool-Manchester United. Dopo attimi di preoccupazione, dovuti a un malore accusato da Sir Alex Ferguson in tribuna pochi minuti prima del calcio d’inizio, sono i Red Devils a scavare un gap già nel primo quarto d’ora di match nel Teatro dei Sogni, portandosi sul 2-0 grazie alla rete segnata da Cunha al 6’ e al raddoppio marchiato da Sesko al 14’. I Reds non ci stanno e in avvio di ripresa ricuciono l’intero strappo: Szoboszlai accorcia le distanze al 47’ e Gakpo pareggia poi al 56’, dopo il grave errore commesso da Lammens. Le emozioni non sono però ancora finite: Mainoo trova infatti il colpo che vale il 3-2 finale per lo United al 77’, festeggiando così nel migliore dei modi il suo recente rinnovo di contratto fino al 2031. Carrick può, dunque, esultare per il terzo successo di fila e l’ascesa a quota 64 punti in classifica (terzo posto): i Diavoli Rossi centrano così la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, due anni dopo l’ultima volta. Si interrompe, invece, a tre la striscia di vittorie consecutive del Liverpool: Slot resta a 58 punti, sempre al quarto posto.
L’ALTRA PARTITA
A trionfare in questa domenica di Premier League è pure il Bournemouth, grazie al 3-0 sul Crystal Palace. L'autogol di Lerma (10'), il rigore di Kroupi (32') e la rete di Rayan (77') permettono alle Cherries di ritrovare la vittoria e di salire a 52 punti: la squadra di Iraola torna così al sesto posto, in piena lotta per un piazzamento in Europa League. Ferme a 43 punti restano invece le Eagles di Glasner, al secondo ko di fila in campionato.