Premier League: il Tottenham lascia la zona retrocessione, lo United torna in Champions

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 3-2

Old Trafford fa da sfondo a una delle sfide più sentite del football d’oltremanica, Liverpool-Manchester United. Dopo attimi di preoccupazione, dovuti a un malore accusato da Sir Alex Ferguson in tribuna pochi minuti prima del calcio d’inizio, sono i Red Devils a scavare un gap già nel primo quarto d’ora di match nel Teatro dei Sogni, portandosi sul 2-0 grazie alla rete segnata da Cunha al 6’ e al raddoppio marchiato da Sesko al 14’. I Reds non ci stanno e in avvio di ripresa ricuciono l’intero strappo: Szoboszlai accorcia le distanze al 47’ e Gakpo pareggia poi al 56’, dopo il grave errore commesso da Lammens. Le emozioni non sono però ancora finite: Mainoo trova infatti il colpo che vale il 3-2 finale per lo United al 77’, festeggiando così nel migliore dei modi il suo recente rinnovo di contratto fino al 2031. Carrick può, dunque, esultare per il terzo successo di fila e l’ascesa a quota 64 punti in classifica (terzo posto): i Diavoli Rossi centrano così la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, due anni dopo l’ultima volta. Si interrompe, invece, a tre la striscia di vittorie consecutive del Liverpool: Slot resta a 58 punti, sempre al quarto posto.