Mateta, l’agente a San Siro per Milan-Juve: si riapre la pista di mercato?

Il suo nome è stato al centro di un tormentone dell’ultimo mercato invernale e potrebbe tornare di moda per quello estivo. Stiamo parlando di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 del Crystal Palace che a gennaio è stato a lungo conteso tra Milan e Juventus e poi è stato a un passo dal vestire la maglia rossonera per circa 30 milioni di euro. Pochi mesi fa l’operazione è saltata al momento delle visite mediche per via di un problema al ginocchio, ma oggi anche grazie a un indizio social la pista sembrerebbe potersi riaprire e anche a cifre ridotte rispetto al passato.