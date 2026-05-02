Mateta, l’agente a San Siro per Milan-Juve: si riapre la pista di mercato?
Dopo essere stato a un passo dal vestire rossonero a gennaio, l’attaccante del Crystal Palace potrebbe tornare d’attualità in vista dell’estate
Il suo nome è stato al centro di un tormentone dell’ultimo mercato invernale e potrebbe tornare di moda per quello estivo. Stiamo parlando di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 del Crystal Palace che a gennaio è stato a lungo conteso tra Milan e Juventus e poi è stato a un passo dal vestire la maglia rossonera per circa 30 milioni di euro. Pochi mesi fa l’operazione è saltata al momento delle visite mediche per via di un problema al ginocchio, ma oggi anche grazie a un indizio social la pista sembrerebbe potersi riaprire e anche a cifre ridotte rispetto al passato.
A riaccendere i rumors di mercato è stato l’agente dello stesso attaccante, Paul Latouche, che attraverso il proprio account instagram ha pubblicato una storia in cui era ritratto a Milano, proprio a San Siro, in occasione di Milan-Juventus 0-0. Una presenza in tribuna vip insieme ai vertici dei due club che non è passata inosservata e che ha inevitabilmente rilanciato le speculazioni su un possibile ritorno di fiamma.
Mateta è infatti in scadenza di contratto al 30 giugno 2027 e non sembra intenzionato a rinnovare quindi rappresenta ancora un'occasione di mercato e, probabilmente, a cifre più basse di quelle pattuite fra il Diavolo e il club inglese a gennaio.
Resta però il dubbio che riguarda le sue condizioni fisiche: in inverno si era parlato di un possibile intervento chirurgico e di una stagione compromessa, ma Mateta ha scelto le terapie conservative, fermandosi per recuperare senza passare dalla sala operatoria. Una decisione che sembra essersi rivelata efficace: tornato in campo il 12 marzo, l’attaccante francese ha già collezionato nove presenze in tutte le competizioni (non tutte da titolare), mettendo a referto 4 gol e 1 assist.