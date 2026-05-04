Premier League: l’Everton ferma il City, la corsa al titolo si complica

Il Chelsea sta chiudendo in un modo davvero indecoroso una stagione incominciata da Campione del Mondo. Dopo essersi separati a inizio gennaio da quell’Enzo Maresca con cui avevano vinto sia la Conference League che il Mondiale per Club la scorsa estate e aver poi esonerato a fine aprile anche quel Liam Rosenior che avevano scelto per sostituirlo, i Blues sprofondano al nono posto, fuori dalle zone europee della classifica. Il Nottingham Forest si impone infatti 3-1 a Stamford Bridge e costringe così i londinesi a collezionare la sesta sconfitta consecutiva in questa Premier League. Ad affondare la barca guidata ora da Calum McFarlane (tecnico ad interim) ci pensa uno scatenato Awoniyi: il nigeriano segna infatti una doppietta (2’ e 52’) e si guadagna pure il calcio di rigore trasformato da Igor Jesus (15’). Solo per le statistiche serve invece il gol con cui Joao Pedro (93’) accorcia le distanze per i Blues a débâcle ormai avvenuta. Da segnalare, purtroppo, ci sono anche due brutti scontri testa-contro-testa, uno tra Jesse Derry (all’esordio col Chelsea) e Abbott e l’altro tra Sanchez e Gibbs-White: tutti e quattro i giocatori sono stati costretti alla sostituzione, per essere valutati dagli staff medici.

