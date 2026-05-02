INGHILTERRA

Premier League: l’Arsenal stende il Fulham e mette pressione al City

I Gunners vincono 3-0 e vanno a +6 su Guardiola (che ha due partite in meno): doppietta di Gyokeres

02 Mag 2026 - 20:32
© Getty Images

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Nella trentacinquesima giornata di Premier League l’Arsenal stende 3-0 il Fulham in casa e torna a mettere pressione al Manchester City. I Gunners stappano la partita al 9’ con Gyokeres su assist di Saka, poi al 40’ il raddoppio dell’esterno inglese (al rientro dopo l’infortunio) e al 49’ la doppietta personale dello svedese ex Sporting. Arteta va a +6 su Guardiola, con i Citizens che però hanno due partite in meno rispetto all’attuale capolista.

ARSENAL-FULHAM 3-0
Vittoria convincente dell’Arsenal, che va momentaneamente a +6 sul Manchester City superando in agilità il Fulham per 3-0. Succede tutto o quasi nel primo tempo: dopo nove minuti i padroni di casa sbloccano il match grazie alla rete di Gyokeres su assist di Bukayo Saka, al rientro dall’infortunio. L’esterno inglese è molto ispirato, e al 40’ i ruoli si invertono (dopo un gol annullato a Calafiori alla mezzora): questa volta è lo svedese a rifinire per il 2-0 dell’esterno destro inglese. Lo spettacolo non è ancora finito, perchè in pieno recupero (49’) Trossard apparecchia per la personale doppietta di Gyokeres, che mette in cassaforte la partita già a fine primo tempo. I Cottagers nella ripresa cercano timidamente di reagire, senza però riuscire ad accorciare le distanze. L’Arsenal vince 3-0 e sale a 76 punti, a +6 sul Manchester City che però ha due partire in meno. Da sottolineare anche la differenza reti (che potrebbe risultare decisiva): +41 per i Gunners, +37 momentaneamente per i Citizens.

LE ALTRE PARTITE
Torna a sorridere il Newcastle di Sandro Tonali, che tra le mura casalinghe di St. James’ Park piega il Brighton 3-1. Osula al 12’ stappa la partita, poi al 24’ il raddoppio di Dan Burn. Al 61’ i Seagulls accorciano con Hinshelwood e sembrano avere la forza anche di pareggiare, ma al 95’ Barnes chiude la pratica. Pari 1-1 tra il già retrocesso Wolverhampton e il Sunderland: ospiti avanti con Mukiele al 17’, poi l’espulsione di Ballard al 24’ permette ai padroni di casa di pareggiare i conti al 56’ con Santiago Bueno. In zona retrocessione arriva un risultato importante per il Tottenham di De Zerbi: il West Ham (diretto concorrente per la salvezza) va ko per 3-0 sul campo del Brentford. Per le Bees dopo l’autorete di Mavropanos al 15’ vanno a segno il solito Igor Thiago al 54’ su rigore e l’ex Serie A Damsgaard all’82’. Se gli Spurs dovessero vincere in casa dell’Aston Villa domani sarebbero diciassettesimi. 

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