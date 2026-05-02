Premier League: l’Arsenal stende il Fulham e mette pressione al City

ARSENAL-FULHAM 3-0

Vittoria convincente dell’Arsenal, che va momentaneamente a +6 sul Manchester City superando in agilità il Fulham per 3-0. Succede tutto o quasi nel primo tempo: dopo nove minuti i padroni di casa sbloccano il match grazie alla rete di Gyokeres su assist di Bukayo Saka, al rientro dall’infortunio. L’esterno inglese è molto ispirato, e al 40’ i ruoli si invertono (dopo un gol annullato a Calafiori alla mezzora): questa volta è lo svedese a rifinire per il 2-0 dell’esterno destro inglese. Lo spettacolo non è ancora finito, perchè in pieno recupero (49’) Trossard apparecchia per la personale doppietta di Gyokeres, che mette in cassaforte la partita già a fine primo tempo. I Cottagers nella ripresa cercano timidamente di reagire, senza però riuscire ad accorciare le distanze. L’Arsenal vince 3-0 e sale a 76 punti, a +6 sul Manchester City che però ha due partire in meno. Da sottolineare anche la differenza reti (che potrebbe risultare decisiva): +41 per i Gunners, +37 momentaneamente per i Citizens.