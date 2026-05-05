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"In ginocchio da te": Donnarumma si ispira a Morandi nella pazza notte del City. Gigio è già virale

Gli scatti del portiere azzurro con l'arbitro Oliver hanno fatto il giro del web

05 Mag 2026 - 11:14
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Un paio di parate straordinarie, un'uscita da rivedere che è costata il gol e una scenetta con l'arbitro che ha già fatto il giro dei social. È stata una serata dalle mille emozioni per Gianluigi Donnarumma quella di lunedì col suo City che ha visto i sorci verdi in casa dell'Everton. I Citizens, costretti a vincere per rincorrere l'Arsenal in vetta, non sono andati oltre il pareggio contro l'Everton in una partita a dir poco pazza. Prima in vantaggio e poi sotto di tre gol, il City è riuscito a strappare un pareggio (3-3 il finale) che gli consente di restare a cinque punti di distanza dall'Arsenal primo ma con una gara in più. Insomma, a tre giornate dal gong la lotta è più che mai infuocata.

Il mirino dei tifosi dei Citizens si è focalizzato soprattutto sulla difesa, apparsa decisamente in difficoltà. Se la prima rete dell'Everton è nata da un pasticcio di Guehi, nella seconda ha un po di colpe anche Donnarumma. Gigio, poco prima miracoloso su Ndiaye e autore anche di un'uscita che ha evitato un facile tap-in, esce male su un angolo che porta al gol di O’Brien. Uscita, a giudizio dell'ex Milan, condizionata da un fallo degli avversari. L'azzurro protesta in manier plateale tanto da finire in ginocchio ai piedi dell'arbitro Michael Oliver che lo ammonisce senza pietà. Trattasi del settimo giallo stagionale che lo rende il portiere più ammonito in Europa.

La scena è diventata subito virale sui social. "In ginocchio da te" canterebbe Morandi, con Donnarumma che nel finale è finito anche in area nell'assalto finale dei Citizens culminato dal fantastico gol di Doku. Gigio, che alla fine ha lasciato il campo abbracciando Haaland, è chiamato a non prendere gol nelle prossime quattro partite per provare a condividere con Raya, numero uno dell'Arsenal, il Golden Glove, il premio assegnato dalla Premier al portiere con più clean-sheet in stagione.

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