"In ginocchio da te": Donnarumma si ispira a Morandi nella pazza notte del City. Gigio è già virale

Un paio di parate straordinarie, un'uscita da rivedere che è costata il gol e una scenetta con l'arbitro che ha già fatto il giro dei social. È stata una serata dalle mille emozioni per Gianluigi Donnarumma quella di lunedì col suo City che ha visto i sorci verdi in casa dell'Everton. I Citizens, costretti a vincere per rincorrere l'Arsenal in vetta, non sono andati oltre il pareggio contro l'Everton in una partita a dir poco pazza. Prima in vantaggio e poi sotto di tre gol, il City è riuscito a strappare un pareggio (3-3 il finale) che gli consente di restare a cinque punti di distanza dall'Arsenal primo ma con una gara in più. Insomma, a tre giornate dal gong la lotta è più che mai infuocata.