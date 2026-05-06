Caso Prestianni-Vincius, squalifica allargata alla Fifa: l'argentino salterebbe 2 gare al Mondiale

06 Mag 2026 - 14:55
© italyphotopress

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La squalifica di Gianluca Prestianni per gli insulti omofobi a Vinicius in Benfica-Real Madrid è stata estesa dalla Uefa alla Fifa. Questa la decisione del comitato disciplinare Fifa a seguito della revisione dell'episodio, "in conformità all'articolo 70 del Codice Disciplinare Fifa", come riportato dalla nota ufficiale.

Questo significa che se Prestianni dovesse essere convocato da Scaloni per il Mondiale con l'Argentina, non potrebbe giocare le prime due gare. L'originale squalifica Uefa era infatti di sei gare (tre con la condizionale in caso di recidiva), di cui una già scontata al Bernabeu nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. Quindi mancherebbero due partite alla fine della sanzione. 

L'episodio aveva visto il calciatore del Benfica avvicinarsi a Vinicius e poi parlargli da pochi passi con la maglia davanti alla bocca. La partita fu sospesa e solo in seguito ripresa. Il brasiliano accusò l'avversario di insulti razzisti, però non ci fu mai prova di questi. Mentre la sanzione è arrivata per insulti omofobi.

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