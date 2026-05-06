Caso Prestianni-Vincius, squalifica allargata alla Fifa: l'argentino salterebbe 2 gare al Mondiale

L'episodio aveva visto il calciatore del Benfica avvicinarsi a Vinicius e poi parlargli da pochi passi con la maglia davanti alla bocca. La partita fu sospesa e solo in seguito ripresa. Il brasiliano accusò l'avversario di insulti razzisti, però non ci fu mai prova di questi. Mentre la sanzione è arrivata per insulti omofobi.