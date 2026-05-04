Paura in casa Chelsea: duro scontro in campo, Derry costretto a uscire in barella e con l'ossigeno

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Attimi di tensione a Stamford Bridge nel match perso 3-1 dal club di Londra
Grande paura nel corso di Chelsea-Nottingham Forest. Sfortunato protagonista Jesse Derry che, nel giorno dell'esordio con i Blues, è stato costretto a uscire dal campo in barella e con l'ossigeno dopo un duro scontro con Abbott in area di rigore. Al 18enne, curato a lungo in campo, è stato applicato anche un collare.
Così il Chelsea in un comunicato stampa: "Jesse Derry è stato portato in ospedale come misura precauzionale dopo la sua sostituzione nel primo tempo durante la partita di oggi di oggi contro il Nottingham Forest - si legge -. Jesse è cosciente, parla ed è sottoposto a controlli precauzionali. Gli auguriamo una pronta guarigione e ringraziamo lo staff medico per la rapida reazione".