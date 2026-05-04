Paura in casa Chelsea: duro scontro in campo, Derry costretto a uscire in barella e con l'ossigeno

Così il Chelsea in un comunicato stampa: "Jesse Derry è stato portato in ospedale come misura precauzionale dopo la sua sostituzione nel primo tempo durante la partita di oggi di oggi contro il Nottingham Forest - si legge -. Jesse è cosciente, parla ed è sottoposto a controlli precauzionali. Gli auguriamo una pronta guarigione e ringraziamo lo staff medico per la rapida reazione".