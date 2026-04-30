Conference League: il Crystal Palace vede la finale, il Rayo piega lo Strasburgo

Il Crystal Palace, dopo aver eliminato la Fiorentina nei quarti, fa un netto passo in avanti verso la finale di Conference League: considerando il 3-1 dell'andata sullo Shakhtar, le Eagles avranno infatti più di due risultati a disposizione, visto che si qualificherebbero pure con un ko con un gol di scarto nel ritorno del Selhurst Park. E il risultato si sblocca dopo un solo minuto, con Sarr che realizza su assist di Mateta. A inizio secondo tempo, Elias serve Ocheretko che al 47' rimette tutto sull'1-1. Gli inglesi, allora, la vincono con due fattori: Kamada, che al 58' riporta in vantaggio gli uomini di Glasner, e i cambi del tecnico, che a metà ripresa inserisce Larsen. Mossa fondamentale, perché il norvegese, proprio su assist del giapponese, realizza il 3-1. E Lipsia è molto più vicina.