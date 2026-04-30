CONFERENCE LEAGUE

Conference League: il Crystal Palace vede la finale, il Rayo piega lo Strasburgo

Le Eagles si impongono 3-1 sullo Shakhtar: decidono Sarr, Kamada e Larsen. Gli spagnoli superano 1-0 i francesi

30 Apr 2026 - 23:25
© Getty Images

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Il Crystal Palace si avvicina sensibilmente alla finale di Conference League: le Eagles superano 3-1 lo Shakhtar e mettono la testa avanti in vista del ritorno in Inghilterra. Sarr la sblocca già al 1', poi Ocheretko pareggia a inizio ripresa (47'). La decidono allora Kamada (58') e Larsen, che entra al 65' e arrotonda il risultato all'84'. Si impone di misura, invece, il Rayo Vallecano: in Spagna finisce 1-0 sullo Strasburgo grazie alla rete di Alemao al 54', ma in Francia può succedere ancora di tutto.

Il Crystal Palace, dopo aver eliminato la Fiorentina nei quarti, fa un netto passo in avanti verso la finale di Conference League: considerando il 3-1 dell'andata sullo Shakhtar, le Eagles avranno infatti più di due risultati a disposizione, visto che si qualificherebbero pure con un ko con un gol di scarto nel ritorno del Selhurst Park. E il risultato si sblocca dopo un solo minuto, con Sarr che realizza su assist di Mateta. A inizio secondo tempo, Elias serve Ocheretko che al 47' rimette tutto sull'1-1. Gli inglesi, allora, la vincono con due fattori: Kamada, che al 58' riporta in vantaggio gli uomini di Glasner, e i cambi del tecnico, che a metà ripresa inserisce Larsen. Mossa fondamentale, perché il norvegese, proprio su assist del giapponese, realizza il 3-1. E Lipsia è molto più vicina.

Lo è in parte anche per il Rayo, che vince 1-0 contro lo Strasburgo e mette la testa avanti nel doppio confronto. Un successo, quello degli spagnoli, che porta la firma di Alemao, che al 54' sfrutta al meglio l'assist di Izi Palazon per segnare un gol che gli iberici proveranno a difendere nel ritorno in Francia.

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