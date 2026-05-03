Malore all’Old Trafford per Sir Alex Ferguson: trasportato in ospedale prima del match contro il Liverpool. Come sta
Paura per Alex Ferguson: l'ex allenatore ha accusato un malore prima di Manchester United-Liverpool
Malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford circa un'ora prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils inizialmente è stato curato dai paramedici dello stadio e poi è stato portato in ambulanza in ospedale per precauzione dopo essersi sentito male. Fonti - come riporta la Bbc - hanno sottolineato che si è trattato di una misura precauzionale per l'ex allenatore del Manchester United, 84enne, e non di un'emergenza.
Ferguson, che ha guidato lo United per 27 anni vincendo 38 trofei, assiste alle partite del club dal palco d'onore. Non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il ricovero in ospedale. Ferguson nel 2018 aveva avuto un'emorragia cerebrale che lo aveva colpito duramente, ai tempi il medico che l'aveva curato aveva detto che non avrebbe avuto il "20% di probabilità di sopravvivere". "Pensavo: tornerò mai a parlare?": così Ferguson (che aveva ritrovato la parola dopo dieci giorni con un logopedista) aveva raccontato la paura dopo l'emorragia cerebrale.