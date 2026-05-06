F1, a Miami Brembo ha festeggiato i 900 GP

I team di successo

Sorprendente è anche il numero dei team che hanno vinto almeno un Gran Premio con i freni Brembo: sono 15, anche se quasi la metà (7) non ha concesso il bis. Le ultime ad aggiungersi a questo elenco sono state Racing Point e AlphaTauri nel 2020, seguite da Alpine nel 2021. Chissà che presto non siano emulate da altri.

In vetta, in solitaria, c’è la Ferrari con 196 GP vinti, il che significa che circa quattro quinti del suo bottino in Formula 1 sono arrivati da quando utilizza i freni Brembo. Seconda è la Red Bull con 131 successi, terza la Mercedes con 124.

Meno presenti i team inglesi storicamente legati ad AP Racing, storica azienda britannica con sede a Coventry che sviluppa freni e frizioni per numerosi team di Formula 1 (e non solo), entrata a far parte del Gruppo Brembo nel 2000 e che non viene considerata nei conteggi di questo articolo.