Botafogo, Ancelotti dopo l'addio: "Un passo vissuto con onestà e rispetto"

Dopo l'ufficialità dell'addio arrivata in mattinata, Davide Ancelotti ha voluto ringraziare su Instagram il Botafogo. Queste le parole dell'ex allenatore del club brasiliano: "Oggi chiudo un capitolo importante della mia vita professionale. Le decisioni fanno parte del percorso e non sempre si adattano alle spiegazioni pubbliche. Quello che posso dire è che questo passo è stato vissuto con onestà e rispetto. Voglio ringraziare la società per l'opportunità e tutte le persone che hanno fatto parte di questo periodo. Porto con me l'apprendimento, la gratitudine e la consapevolezza pulita di aver dato tutto quello che avevo".