Calcio
Milan
il commento

Allegri: "Milan-Como a Perth apripista, non deve essere un caso isolato"

Il tecnico dei rossoneri è chiaro e diretto sulla decisione di giocare la sfida contro i lariani in Australia

18 Dic 2025 - 20:17

L'annuncio ufficiale della disputa di Milan-Como a Perth il prossimo 8 febbraio, dato dal presidente della Serie A Ezio Simonelli in esclusiva a Supercoppa Italiana Live prima del match tra il Napoli e i rossoneri, ha sorpreso anche Massimiliano Allegri. Il tecnico, intervenuto in trasmissione a margine della sfida, ha infatti accolto con entusiasmo la decisione: "Non so ancora niente. Spero che sia un apripista a quello che sarà il futuro del calcio italiano e spero che non sia solo un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema”.

Ezio Maria Simonelli

Milan-Como in Australia, è ufficiale: l'annuncio di Simonelli

Sul match invece ha detto: "Gioca Jashari che ha fatto molto bene in Coppa Italia. Bartesaghi ha un flessore che non stava benissimo l’altro giorno, Estupinan sta bene: avevamo bisogno di un po’ di nuove energie fisiche e mentali. Nkunku ha una tecnica straordinaria, lavora per la squadra, si sta inserendo. Ho piena fiducia in lui come ce l’abbiamo tutti”.

“Il mercato del Milan è di recuperare in pieno i giocatori a disposizione. Gimenez ha sostenuto questo piccolo intervento, non ci sono stati ancora comunicati i tempi di recupero. Speriamo di arrivare in finale stasera, sarebbe un bell’obiettivo, altrimenti ci concentreremo sul campionato” ha concluso.

