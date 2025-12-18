Snowboard, CdM: Fischnaller vince gigante Carezza su March, terzo Felicetti

Roland Fischnaller vince su Aaron March, Mirko Felicetti è terzo: i fenomeni italiani della tavola monopolizzano il podio di Carezza e la Pra di Tori si colora solo d'azzurro. Italia padrona, ancora una volta: dopo le due prove di Mylin e quella di Cortina d'Ampezzo, anche il gigante parallelo di Carezza (Bolzano) è terra di conquista degli azzurri, al quarto successo consecutivo dopo quelli raccolti nell'ordine da Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti ed Aaron March. Quattro vittorie, quattro vincitori diversi: un elemento che da la dimensione del dominio del dream team azzurro coordinato dal dt Cesare Pisoni. Non è la prima volta che l'Italia monopolizza il podio del parallelo: nel marzo 2023 a Rogla Fischnaller ebbe la meglio su Felicetti e Coratti, mentre al femminile nel 2001 a Plan De Corones la tripletta era stata servita da Marion Posch, Carmen Ranigler e Lidia Trettel.