Snowboard, CdM: Fischnaller vince gigante Carezza su March, terzo Felicetti

18 Dic 2025 - 20:10

Roland Fischnaller vince su Aaron March, Mirko Felicetti è terzo: i fenomeni italiani della tavola monopolizzano il podio di Carezza e la Pra di Tori si colora solo d'azzurro. Italia padrona, ancora una volta: dopo le due prove di Mylin e quella di Cortina d'Ampezzo, anche il gigante parallelo di Carezza (Bolzano) è terra di conquista degli azzurri, al quarto successo consecutivo dopo quelli raccolti nell'ordine da Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti ed Aaron March. Quattro vittorie, quattro vincitori diversi: un elemento che da la dimensione del dominio del dream team azzurro coordinato dal dt Cesare Pisoni. Non è la prima volta che l'Italia monopolizza il podio del parallelo: nel marzo 2023 a Rogla Fischnaller ebbe la meglio su Felicetti e Coratti, mentre al femminile nel 2001 a Plan De Corones la tripletta era stata servita da Marion Posch, Carmen Ranigler e Lidia Trettel.

Il duello per la vittoria è solo questione italiana, una sfida di grande esperienza con il 45enne Fischnaller che nella seconda parte del tracciato ha la meglio su March (25 podi per lui): Roland conquista così la 24esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la terza a Carezza, a cui vanno aggiunti i due titoli iridati, uno in ciascuna disciplina.

E nella finale per il terzo posto, è Mirko Felicetti a completare il podio tutto azzurro, superando l'esperto Prommegger per cogliere il secondo podio stagionale, il 14esimo della carriera. 

Eliminato nei quarti invece Edwin Coratti contro Promegger, mentre il primo turno aveva proposto il semaforo rosso a Bormolini, sempre contro Promegger, a Daniele Bagozza, out contro il tedesco Huber e a Gabriel Messner, superato dall'altro tedesco Stefan Baumeister. 

Queste le prime impressioni a caldo di Fischnaller: "Devo ringraziare mia moglie che ha organizzato tutte le terapie per rimettermi in sesto dopo l'infortunio di novembre. Con Aaron abbiamo fatto tante finali assieme in questi anni e questa potrebbe essere per me l'ultima a Carezza".

March balza in vetta alla classifica generale con 285 punti davanti a Bormolini (36), con Karl terzo (211) ed un punto d margine su Felicetti (210).

Lucia Dalmasso (quinta) ed Elisa Caffont (ottava) si sono quindi fermate nei quarti della prova femminile, superate rispettivamente dalla polacca Alksandra Krol Walas e dalla giapponese Tsubaki Miki, con Jasmin Coratti (12esima) che ha invece chiuso alle spalle della stessa Dalmasso negli ottavi.

Il successo di giornata va quindi all'austriaca Sabine Payer che in finale ha la meglio su Krol Wales, mentre la sfida per il terzo posto è di Miki che batte la ceca Zuzana Maderova. In mattinata nel turno preliminare, non hanno raggiunto la qualificazione invece Elisa Fava e Sofia Valle.

La prossima tappa è in programma nel fine settimana a Davos, Svizzera: sabato ci sarà il primo slalom parallelo della stagione, seguito domenica dalla prima sfida a squadre.

