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Bufera City, Maresca tira dritto: "Ci fidiamo del club". E Haaland lancia un appello

Il tecnico: "Sono sereno". L'attaccante norvegese: "Restiamo uniti e positivi"

08 Ott 2026 - 20:59
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Ritenuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie, il Manchester City è al centro di una vera e propria bufera. Il club si è già dichiarato innocente e pronto a fare ricorso: qui vi avevamo già spiegato cosa rischiano realmente i Citizens a livello di penalità e sanzioni tra Premier League e Uefa. Intanto nel weekend si torna a fare sul serio e per la prima volta ha parlato della faccenda anche Enzo Maresca. Il tecnico italiano che ha preso il posto di Guardiola è stato chiaro: "Sono molto sereno - ha detto il 46enne -. Il club è stato piuttosto chiaro sulla vicenda e ci fidiamo completamente. Quindi comprendiamo il rumore dal punto di vista mediatico, ma la nostra attenzione è solo su ciò che possiamo controllare, e possiamo controllare solo l'aspetto calcistico".

Oltre al tecnico ha parlato anche Erling Haaland: "Penso che i tifosi del City che andranno ad Anfield si divertiranno molto - ha detto il bomber norvegese ai media del club citati da Espn - Dobbiamo restare uniti. Dobbiamo restare gli uni con gli altri e dobbiamo mantenere un atteggiamento positivo. Qualunque cosa accada nella vita, dobbiamo sempre sorridere. Dobbiamo rimanere positivi, guardare avanti e cercare di vincere le partite di calcio, cercare di goderci la situazione e portare a casa la vittoria". Insomma per il norvegese è necessario fare quadrato in attesa di ulteriori sviluppi.

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© afp | Mikel Arteta, Arsenal, 29,5 milioni di euro
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