Il Manchester United cambia ancora: esonerato Carrick, arriva Pochettino

Il Manchester United ha scelto Mauricio Pochettino: l'argentino, che lascia gli Stati Uniti dietro pagamento di una clausola di circa 9 milioni di euro, è a un passo dalla panchina dei Red Devils e il cambio della guardia con Michael Carrick dovrebbe consumarsi nella giornata di oggi. Il primo atto si è già verificato visto che l'attuale allenatore è stato ufficialmente esonerato poco prima di mezzogiorno.
Carrick era arrivato il 13 gennaio subentrando a Darren Fletcher (che aveva già preso il posto di Ruben Amorim) chiudendo il campionato al terzo posto e guadagnandosi la conferma. Quest'anno però l'inizio stagione è stato disastroso con 8 punti in 10 partite in Premier League e sei punti in 4 partite in Champions League.
La decisione è maturata dopo il confronto tra l'amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox con Sir Jim Ratcliffe, azionista di minoranza che detiene il controllo delle strategie sportive del club. I due dirigenti avrebbero raccomandato l'esonero di Carrick, con il quale lo United aveva firmato appena sei mesi fa un contratto biennale.