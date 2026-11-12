Il Manchester United cambia ancora: esonerato Carrick, arriva Pochettino

Carrick era arrivato il 13 gennaio subentrando a Darren Fletcher (che aveva già preso il posto di Ruben Amorim) chiudendo il campionato al terzo posto e guadagnandosi la conferma. Quest'anno però l'inizio stagione è stato disastroso con 8 punti in 10 partite in Premier League e sei punti in 4 partite in Champions League.