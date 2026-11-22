IN AMERICA Messi, ma cosa fai? Palla in faccia all'avversario e proteste. L'arbitro lo grazia, niente rosso

Sabato nero per Lionel Messi. Premiato con la Scarpa d'Oro (miglior marcatore della stagione regolare), la Pulce è finita ko con il suo Inter Miami in casa nella prima partita dei play-off: netto il 3-0 Columbus Crew. A far discutere però è stato lo scontro tra lo stesso Messi e un avversario, Gonzalo Tapia. Il campione ha tirato il pallone in faccia al giocatore del Columbus Crew durante una rimessa laterale e poi ha protestato con l'arbitro per un presunto fallo di mano del cileno. Il direttore di gioco ha estratto il giallo per entrambi.