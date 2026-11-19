Secondo Kompany, il malore è stato causato dal fatto che in precedenza non aveva curato a fondo un'infezione. "Non ho prestato abbastanza attenzione al mio corpo", ha sottolineato. "Non posso minimizzare la cosa, è stato davvero uno shock". L'allenatore era stato ricoverato in ospedale, dove i medici gli avevano diagnosticato un'irritazione delle meningi. Il belga ha dovuto fermarsi per settimane. "Ho cercato di ritrovare rapidamente la calma", ha raccontato.