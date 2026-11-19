A contestarla è stato soprattutto il gruppo di sostenitori The Foxes Trust, che ha esercitato pressioni sulla società chiedendo chiarimenti sull'opportunità di mantenere il rapporto commerciale. In un comunicato, le parti hanno annunciato la risoluzione consensuale dell'accordo, spiegando di aver riconosciuto "priorità commerciali differenti per il futuro". Il Leicester ha inoltre previsto un rimborso integrale per i tifosi che hanno acquistato maglie ufficiali con il marchio BC Game negli ultimi 28 giorni, a partire dal 21 ottobre. Saranno accettati anche capi indossati o personalizzati, normalmente esclusi dalle restituzioni.