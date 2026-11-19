Il Leicester City interrompe la sponsorizzazione con BC Game dopo la nomina della pornostar russa Eva Elfie ad ambasciatrice del marchio. La decisione, maturata dopo le proteste dei tifosi, comporta la rimozione immediata del logo dalle maglie della squadra inglese, attualmente in League One, la terza divisione. La collaborazione era iniziata nella stagione 2024-25.
A contestarla è stato soprattutto il gruppo di sostenitori The Foxes Trust, che ha esercitato pressioni sulla società chiedendo chiarimenti sull'opportunità di mantenere il rapporto commerciale. In un comunicato, le parti hanno annunciato la risoluzione consensuale dell'accordo, spiegando di aver riconosciuto "priorità commerciali differenti per il futuro". Il Leicester ha inoltre previsto un rimborso integrale per i tifosi che hanno acquistato maglie ufficiali con il marchio BC Game negli ultimi 28 giorni, a partire dal 21 ottobre. Saranno accettati anche capi indossati o personalizzati, normalmente esclusi dalle restituzioni.
Eva Elfie, 29 anni, il cui vero nome è Yulia Romanova, conta circa 4,9 milioni di follower su Instagram. Nel 2021 ha vinto un AVN Award come miglior nuova stella emergente internazionale. Non è nuova al mondo del calcio: nello stesso anno aveva partecipato alla presentazione della divisa del Venezia, tornato in Serie A dopo vent'anni.