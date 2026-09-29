Man City, ecco la sentenza della Premier: colpevoli di oltre 100 irregolarità finanziarie

In un comunicato ufficiale il Manchester City FC si dice "al contempo deluso e sorpreso dal parere della Commissione della Premier League pubblicato oggi". Il club "respinge le accuse mosse dalla Premier League e dispone di un ampio corpus di prove inconfutabili a sostegno della propria posizione in merito alla vicenda". Il Manchester City annuncia anche che "agirà pertanto con determinazione e, ove necessario, in modo proattivo in tutte le sedi normative e legali competenti". "Il procedimento della Premier League è ancora in corso e presenta aspetti significativi non ancora definiti. Il Manchester City FC intende ora avvalersi delle possibilità di ricorso a sua disposizione, ritenendo che il parere contenga evidenti errori sostanziali - di diritto, di principio e di fatto - e che sia privo di fondamento giuridico. Per otto anni - si legge nella nota - il Club ha rispettato scrupolosamente il regolare svolgimento del procedimento, confidando nel fatto che il Consiglio e la dirigenza della Premier League agissero come un organo di controllo indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte". Il club "è ovviamente limitato nelle dichiarazioni che può rilasciare finché non saranno conclusi tutti i procedimenti futuri".