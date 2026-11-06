Dedic avvistato con arco e frecce, allarme a Newcastle: lo inseguono sei auto della Polizia

Dopo un breve interrogatorio e la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno appurato che l'attrezzatura era destinata a un uso puramente ricreativo e che non vi era alcuna minaccia per la pubblica incolumità. La polizia ha comunque proceduto al sequestro di arco e frecce, ricordando che nel Regno Unito la caccia con tali strumenti è severamente vietata dalla legge.