Dedic avvistato con arco e frecce, allarme a Newcastle: lo inseguono sei auto della Polizia
Il difensore bosniaco e un amico sono stati controllati dopo una segnalazione, gli agenti non hanno ravvisato nessuna minaccia per la pubblica incolumità
Una giornata di svago nella campagna inglese si è trasformata in un vero e proprio caso di cronaca per Amar Dedić, difensore del Newcastle. Il 24enne terzino bosniaco è stato il protagonista di una vasta operazione di polizia nel Northumberland, scattata a seguito della segnalazione di un passante spaventato nel vedere due persone armate di arco e frecce in un'area rurale.
L'allarme, l'inseguimento e il controllo
I fatti risalgono a mercoledì pomeriggio, intorno alle 13:55. Un cittadino, allarmato dalla presenza di due uomini con attrezzatura di tiro con l'arco vicino a un bacino idrico nei pressi di Military Road (zona Harlow Hill), ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. La risposta della polizia del Northumbria è stata imponente: ben sei volanti, tra cui unità armate di pronto intervento, si sono precipitate sul posto.
Dedić e un amico sono stati rintracciati e fermati poco dopo a circa undici chilometri di distanza, nel quartiere residenziale di Darras Hall. Durante il controllo, casualmente, si sono fermati per offrire aiuto anche due volti noti del club bianconero: il portiere Mark Gillespie e l'ex difensore Paul Dummett, di passaggio in quel momento.
Il chiarimento e il sequestro
Dopo un breve interrogatorio e la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno appurato che l'attrezzatura era destinata a un uso puramente ricreativo e che non vi era alcuna minaccia per la pubblica incolumità. La polizia ha comunque proceduto al sequestro di arco e frecce, ricordando che nel Regno Unito la caccia con tali strumenti è severamente vietata dalla legge.
Un portavoce della Polizia di Northumbria ha dichiarato: "Poco prima delle 14 di mercoledì abbiamo ricevuto la segnalazione di due uomini con arco e frecce lungo un sentiero. Gli agenti li hanno fermati e l'attrezzatura è stata sequestrata. Al momento sembra un uso ricreativo e le indagini proseguono".
Nessuna sanzioni dal club
Arrivato la scorsa estate dal Benfica per 29,5 milioni di sterline e subito impostosi come titolare nella formazione di Premier League, il nazionale bosniaco non dovrebbe andare incontro a provvedimenti disciplinari da parte del Newcastle. La vicenda, per quanto bizzarra e degna di un film, si è chiusa senza conseguenze giudiziarie, lasciandosi alle spalle solo un grande spavento e la certezza che, la prossima volta, Dedić eviterà di esercitarsi all'aperto in spazi pubblici.