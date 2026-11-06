INGHILTERRA

Dedic avvistato con arco e frecce, allarme a Newcastle: lo inseguono sei auto della Polizia

Il difensore bosniaco e un amico sono stati controllati dopo una segnalazione, gli agenti non hanno ravvisato nessuna minaccia per la pubblica incolumità

06 Nov 2026 - 11:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Una giornata di svago nella campagna inglese si è trasformata in un vero e proprio caso di cronaca per Amar Dedić, difensore del Newcastle. Il 24enne terzino bosniaco è stato il protagonista di una vasta operazione di polizia nel Northumberland, scattata a seguito della segnalazione di un passante spaventato nel vedere due persone armate di arco e frecce in un'area rurale.

L'allarme, l'inseguimento e il controllo

 I fatti risalgono a mercoledì pomeriggio, intorno alle 13:55. Un cittadino, allarmato dalla presenza di due uomini con attrezzatura di tiro con l'arco vicino a un bacino idrico nei pressi di Military Road (zona Harlow Hill), ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. La risposta della polizia del Northumbria è stata imponente: ben sei volanti, tra cui unità armate di pronto intervento, si sono precipitate sul posto.

Dedić e un amico sono stati rintracciati e fermati poco dopo a circa undici chilometri di distanza, nel quartiere residenziale di Darras Hall. Durante il controllo, casualmente, si sono fermati per offrire aiuto anche due volti noti del club bianconero: il portiere Mark Gillespie e l'ex difensore Paul Dummett, di passaggio in quel momento.

Il chiarimento e il sequestro

 Dopo un breve interrogatorio e la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno appurato che l'attrezzatura era destinata a un uso puramente ricreativo e che non vi era alcuna minaccia per la pubblica incolumità. La polizia ha comunque proceduto al sequestro di arco e frecce, ricordando che nel Regno Unito la caccia con tali strumenti è severamente vietata dalla legge.

Un portavoce della Polizia di Northumbria ha dichiarato: "Poco prima delle 14 di mercoledì abbiamo ricevuto la segnalazione di due uomini con arco e frecce lungo un sentiero. Gli agenti li hanno fermati e l'attrezzatura è stata sequestrata. Al momento sembra un uso ricreativo e le indagini proseguono".

Nessuna sanzioni dal club

 Arrivato la scorsa estate dal Benfica per 29,5 milioni di sterline e subito impostosi come titolare nella formazione di Premier League, il nazionale bosniaco non dovrebbe andare incontro a provvedimenti disciplinari da parte del Newcastle. La vicenda, per quanto bizzarra e degna di un film, si è chiusa senza conseguenze giudiziarie, lasciandosi alle spalle solo un grande spavento e la certezza che, la prossima volta, Dedić eviterà di esercitarsi all'aperto in spazi pubblici.

Leggi anche

Grealish ancora nei guai: due notti a fare festa, l'Everton lo esclude

Premier League

24

Arsenal, che flop! Battuto ai rigori da una squadra di quarta divisione

Dedic avvistato con arco e frecce, allarme a Newcastle: lo inseguono sei auto della Polizia

Grealish ancora nei guai: due notti a fare festa, l'Everton lo esclude

Havertz gela il Liverpool ad Anfield e l'Arsenal vola: Arteta sorpassa il City èd è solo in vetta

Carrick e Maresca, quanti guai: il Chelsea affonda lo United, il Brighton stende il City. Bene De Zerbi

Juve, c'è un concorrente in meno per Conte: il Manchester United, se cambia, punta su Howe

00:17
DICH PRIMO MINISTRO INGLESE SU HARRY KANE DICH

Kane Pallone d'Oro, si congratula perfino il primo ministro inglese

Il Manchester United conferma per ora Carrick, ma i tifosi contestano i giocatori

24

Arsenal, che flop! Battuto ai rigori da una squadra di quarta divisione

I più visti di Calcio Estero

Morte de Miguel, Spagna sotto shock: la Liga valuta di sospendere il campionato per un turno

Morte de Miguel, il portiere rompe il silenzio sui social: "I giorni più difficili della mia vita"

Jesus de Miguel Alameda

De Miguel e il colpo al petto fatale, l'analisi del cardiologo: "Caso rarissimo"

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Owono

Morte de Miguel, Owono divorato dal senso di colpa: "Piange e non esce più di casa"

Follia nel derby di Istanbul, decide Osimhen poi scoppia il Far West: interviene la Polizia VIDEO

Notizie del giorno
Vedi tutti
De Rossi e il Genoa
13:45
De Rossi risolleva il Genoa con un super tris
Allegri, che tracollo!
13:51
Allegri, che tracollo!
Marc Marquez Qatar 2026
13:49
Marquez di un soffio su Bezzecchi nelle prime libere. Martin migliora: quinto
Thuram punta il Como
13:46
Thuram punta il Como: solo ricordi dolcissimi
Marc Marquez
13:46
Marc Marquez campione in Qatar se... tutte le combinazioni